Ein paar Minuten Bewegung pro Stunde und klare Deep-Work-Zeiten: Mit diesen Regeln kann der Arbeitstag plötzlich ganz anders laufen. Was steckt dahinter?

Hamburg - „Irgendwie wieder nichts geschafft“: Lassen wir uns bei der Arbeit ständig aus der Konzentration reißen, bleibt am Ende des Tages ein ungutes Gefühl. Wer seinen Fokus steigern will, kann davon profitieren, die eigene Arbeit „gehirngerecht“ anzupassen.

Das empfiehlt Neurowissenschaftlerin und Autorin Friederike Fabritius in einem Interview mit dem „Harvard Business Manager“. „Gehirngerecht“ heißt der Expertin zufolge dabei: Mit dem Gehirn arbeiten, nicht gegen es. Im Interview empfiehlt die Neurowissenschaftlerin unter anderem diese Strategien: