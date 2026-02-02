Mit den passenden KI-Befehlen können Berufsanfänger eine beeindruckende Entwicklung hinlegen. Denn die Künstliche Intelligenz kann ein ganz hervorragender Trainingspartner sein. So geht's.

KI kann beim Berufsstart helfen, zum Beispiel wenn nicht ganz klar ist, wie eine Aufgabe abgearbeitet werden soll.

Zürich - KI kann jede Menge – zum Beispiel Menschen mit wenig Berufserfahrung unterstützen. Sogar so gut, dass sie ihre Tätigkeit ähnlich gut wie Berufserfahrene ausführen können, sagt Melanie Arntz, Vizedirektorin am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB).

Aber wie geht das konkret? Beraterin zum Thema KI, Sophie Hundertmark, gibt hilfreiche Tipps für die passenden Befehle, sogenannte Prompts. Wichtig: „KI-Assistenten wie ChatGPT können eine gute Hilfe zum Start sein“, sagt die Expertin. „Mitarbeitende müssen sich Kompetenzen aber trotzdem zu einem gewissen Grad selbst aneignen.“

Die Prompts sind deshalb so gewählt, dass die Mitarbeitenden selbst dazulernen oder zumindest erfahren, wie ein Ergebnis zustande kommt.

Aufgaben strukturiert abarbeiten

„Wie gehe ich bei Aufgabe 'XYZ' Schritt für Schritt vor? Erkläre mir das, als wäre ich ein Laie.“

Dieser Befehl eignet sich, wenn nicht ganz klar ist, wie eine Aufgabe abgearbeitet werden sollte. Zusätzlich liefert der KI-Assistent eine Struktur für die Bewältigung der Aufgabe.

Feedback einholen

Prompts: „Du bist langjähriger Mitarbeiter im Bereich 'XYZ'. Gib mir Feedback zu meinem geplanten Vorgehen 'XYZ'“ oder „Prüfe dieses Arbeitsergebnis aus der Perspektive einer sehr erfahrenen Fachperson. Wo würdest du kritisch nachfragen oder nachschärfen?“

Feedback ist wichtig. Aber gerade als Berufsanfänger überwiegt manchmal die Scheu, seine Arbeit unmittelbar den Kollegen oder dem Chef vorzulegen. KI kann hier eine erste Einschätzung liefern.

Wichtig: Beachten Sie unbedingt den Datenschutz. Sensible Zahlen und persönliche Daten dürfen nicht eingegeben werden. Tabu sind Befehle wie: „ChatGPT, ich muss eine Auswertung der letzten Umsatzzahlen machen, hier sind unsere Zahlen, hilf mir dabei …“ oder „ChatGPT, hier ist die Liste unserer Kunden, schreibe mir für jeden Kunden eine Oster-Nachricht …“

Fehlerquellen enttarnen

Prompts: „Welche typischen Fehler sollte ich bei dieser Aufgabe 'XYZ' vermeiden?“ und „Du bist ein Senior-Mitarbeitender mit 15 Jahren Berufserfahrung in 'XYZ'. Worauf achtest du bei dieser Aufgabe besonders, was Anfänger oft übersehen?“

Aus Fehlern lernt man. Doch die Angst Fehler zu machen, kann einen auch in der Entwicklung behindern. KI kann hier Sicherheit geben.

Trainingsplan erstellen

Prompt: „Ich fange einen neuen Job bei/als 'XYZ' an. Dieses Arbeitsgebiet ist für mich komplett neu. Erstelle mir einen Trainingsplan inkl. 10 Trainingslektionen zu je 10 Minuten, damit ich für den Start gut vorbereitet bin.“

Wer gut vorbereitet ist, ist meistens souveräner. Mit diesem Befehl teilt die KI wichtige Informationen zu einem Job in passende Häppchen ein.

Wichtig: Bei all der Erleichterung und Hilfestellung, die KI bietet, müssen Anwender kritisch bleiben, Ergebnisse prüfen und den Umgang üben. Dieser Hinweis ist Hundertmark ein Anliegen: „Denn das System macht Fehler und wenn ich die nicht einordnen kann, habe ich ein Problem.“