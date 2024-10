Köln - Was passiert im Sabbatical eigentlich mit Sonderzahlungen wie dem Weihnachtsgeld? Werden die während einer längeren beruflichen Auszeit auch gezahlt?

Das kommt grundsätzlich auf die individuellen vertraglichen Vereinbarungen an. Wird das Weihnachtsgeld als echter Entgeltbestandteil gewertet wird, entfällt es während eines Sabbaticals - da in dieser Zeit kein Anspruch auf reguläres Gehalt besteht. Das erklärt Nathalie Oberthür, Fachanwältin für Arbeitsrecht. Weihnachtsgeld zählt in diesem Fall als Teil des Gehalts betrachtet, das nur gezahlt wird, wenn der Arbeitnehmer tatsächlich arbeitet.

Anders verhält es sich, wenn das Weihnachtsgeld ausschließlich die Betriebstreue belohnen soll. In diesem Fall bleibt der Anspruch auch während eines Sabbaticals bestehen, da der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin trotz der beruflichen Auszeit weiterhin dem Betrieb angehört. Wer über ein Sabbatical nachdenkt, sollte sich daher frühzeitig über mögliche Auswirkungen auf Sonderzahlungen informieren.

Zur Person: Nathalie Oberthür ist Fachanwältin für Arbeitsrecht und Vorsitzende des Ausschusses Arbeitsrecht im Deutschen Anwaltverein (DAV).