Das sagt das Gesetz Homeoffice auf Rezept: Kann der Arzt Heimarbeit verordnen?

Eine ärztliche Bescheinigung fürs Homeoffice? Was zunächst absurd klingt, kommt in der Praxis immer mal wieder vor - vermehrt, seit Arbeitgeber Homeoffice-Regelungen auflösen. Aber was bringt's?