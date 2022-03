Viele Jobs werden frei: In diesen Branchen wird am dringendsten gesucht

Fast jeder vierte Angestellte ist aktuell über 55 Jahre alt und geht damit bald in Rente. Für Arbeitnehmer sind das gute Nachrichten. In vielen Branchen werden dringend Arbeitskräfte gesucht.

Halle (Saale)/DUR/acs - Eine Studie des Institut der deutschen Wirtschaft hat laut „Bild“ ergeben, dass fast jeder vierte Angestellte in Deutschland aktuell über 55 Jahre alt ist. Damit ist das Rentenalter nicht mehr weit weg.

In diesen Branchen wird am meisten gesucht

Für gut ausgebildete Arbeitnehmer tun sich damit viele Möglichkeiten auf. Denn mehr als zwei Millionen der Beschäftigten, die bald in Rente gehen, verlassen Berufe, in denen bereits jetzt Fachkräfte fehlen.

In diesen Branchen wird der Bedarf an gut ausgebildeten Fachkräften besonders groß werden - wenn er es nicht schon ist. Das betrifft vor allem die Bereiche Verkehr, Bau, Gesundheit und Soziales und Bildung.

In der Verkehrsbranche sollen rund 80.000 Lkw-Fahrer fehlen. Und in den nächsten Jahren soll sich diese Zahl sogar noch auf rund 180.000 erhöhen.

Bau-Branche fehlen Fachkräfte

Auch in der Bau-Branche fehlen Fachkräfte. Besonders Baggerfahrer werden gesucht. Bis 2030 gehen rund 18.000 von ihnen in den Ruhestand. Bei Kranführern fehlen zusätzlich mehr als 6.000 Arbeiter.

Mangel an Pflegekräften soll sich noch verschärfen

Der Fachkräftemangel in der Kranken- und Altenpflege ist seit Jahren bekannt. In den kommenden Jahren gehen in Pflege- sowie Erziehungsberufen rund 13.000 Fachkräfte in Rente. Somit wird sich der Bedarf an Pflegekräften nur noch vergrößern.

80.000 zusätzliche Stellen im Bildungswesen frei

Auch im Bildungswesen werden Arbeitnehmer gesucht. Rund 80.000 Stellen für Grund-, Gymnasial- und Berufsschullehrer werden in den nächsten Jahren zusätzlich frei.

Für Arbeitnehmer sind das gute Nachrichten. Wer eine gute Ausbildung hat, kann zwischen vielen verschiedenen Job-Angeboten wählen.