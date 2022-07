Wohnungsnot in Amsterdam Rat an ausländische Studenten: Kein Zimmer - Kein Studium

Für den Master oder nur für ein Semester in die Niederlande: Für viele Studenten scheint das besonders attraktiv. Doch die Wohnungsnot in den Großstädten spitzt sich weiter zu. Nun richten sich die Universitäten mit einem Appell an die Studierenden.