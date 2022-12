Video: Wie Kinder zum Lernen motiviert werden können

Welche Eltern kennen das nicht? Nächste Woche steht eine Mathearbeit an, doch der Nachwuchs denkt nicht einmal daran, in die Bücher zu gucken. Was können Eltern da tun? Hausarrest? Medienverbot? Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, Kinder zum Lernen zu motivieren?

Magdeburg - Es ist zum Verzweifeln. Anstatt für die anstehende Arbeit zu lernen, widmet sich das Kind sonstigen Dingen zu. Als Eltern würde man den Nachwuchs auch gerne beim Lernen unterstützen. Doch wie? Und sollten Eltern sich überhaupt in das schulische Engagement ihrer Kinder einmischen? Prof. Dr. Nicole Wetzel, die am Leipniz-Institut für Neurobiologie in Magdeburg zur Entwicklung von Aufmerksamkeit bei Kindern forscht sowie Professorin an der Hochschule Magdeburg-Stendal ist, gibt Auskunft.