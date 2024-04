Am 1. Juni eröffnet der Dönerladen "Debobo" nahe des Wilhelm-Leuschner-Platzes in Leipzig.

Leipzig. - Richtig gute Dönerläden gebe es in Leipzig nur wenige, sagt Beshann Ahmadi, 25, am Telefon. "Auf der Eisenbahnstraße im Osten kann man guten Döner essen." Ansonsten sei das Angebot in Leipzig begrenzt. "Die Qualität sinkt und die Preise steigen", sagt Ahmadi. Besonders auf der Karli, der beliebten Karl-Liebknecht-Straße in der Südvorstadt, sei es "leider sehr kapitalistisch geworden".

Beshann Ahmadi betreibt den "Kiosk 1" am Peterssteinweg nahe des Wilhelm-Leuschner-Platzes, nur vier Gehminuten von der Karli entfernt. Vor 13 Jahren hat seine Familie den Späti eröffnet, vor zweieinhalb Jahren hat Ahmadi ihn übernommen.

Am 1. Juni erweitert der 25-Jährige sein Angebot und eröffnet direkt neben seinem Kiosk einen Dönerladen namens "Debobo". Das Besondere: Wer 70 Jahre oder älter ist, bekommt seinen Döner kostenlos.

Neuer Dönerladen in Leipzig: Gratis-Döner für Menschen ab 70 Jahre

"Viele Rentnerinnen und Rentner leben in Altersarmut", sagt Ahmadi. Das mache ihn traurig. "Immer wieder kommen ältere Menschen in den Kiosk und fragen, ob wir Pfandflaschen für sie haben oder ob sie die Pfandflaschen, die draußen vor dem Laden stehen, mitnehmen dürfen." Manche erzählten ihm, dass sie nur 600 oder 800 Euro Rente bekämen – "zum Beispiel, weil sie viele Jahre nur in Teilzeit gearbeitet haben, um sich um die Kinder zu kümmern".

Ahmadi möchte die Situation für ältere Menschen verbessern, indem sie in seinem Dönerladen kostenlos essen können. "Die jungen Kunden sollen die Gratis-Döner der Ü70-Kunden mitfinanzieren", sagt er. Menschen unter 70 Jahre zahlen bei "Debobo" für einen Döner mit Schichtfleisch 8,90 Euro. Ein Döner mit 70 Prozent Schicht- und 30 Prozent Hackfleisch kostet 6,90 Euro.

"Wenn wir irgendwann merken, dass wir Minus machen, werden wir die Preise anpassen", sagt Ahmadi. Er rechnet aber mit einem "großem Zuspruch" der jüngeren Kunden.

Vier weitere Dönerläden in Leipzig geplant

In den kommenden fünf Jahren möchte der Kioskbesitzer vier weitere Dönerläden in Leipzig eröffnen – einen im Westen, einen im Osten, einen im Norden und einen im Zentrum von Leipzig. Auch dort sollen Menschen, die 70 Jahre oder älter sind, umsonst Döner essen können. Bereits Anfang 2025 soll der zweite Dönerladen seine Türen öffnen. "Wir schauen uns gerade Räumlichkeiten an", sagt Ahmadi.

In seinen Imbissen werde es neben Döner auch vegetarische und vegane Varianten mit Falafel, Seitan und Halloumi geben, sagt der 25-Jährige. Außerdem möchte er neapolitanische Pizza anbieten.