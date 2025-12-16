Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.

Berlin - Knalliges Rot, zartes Rosa, edles Burgunder – Lippenstift ist zu besonderen Anlässen wieder hoch im Kurs. Auf der Kleidung allerdings verliert er seinen Charme. Muss das Teil jetzt direkt in die Waschmaschine oder lässt sich der Fleck auch unkompliziert entfernen?

Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. So soll sich mit Hilfe von Haarspray ein Lippenstift-Fleck ganz ohne Waschen entfernen lassen.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Haarspray-Tipp gegen Lippenstift-Flecken in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Haarspray auf den Lippenstift-Fleck sprühen und zehn Minuten einwirken lassen. Danach mit einer Zahnbürste schrubben, bis der Fleck nicht mehr zu sehen ist.

Fazit: So verlockend der Tipp auch klingt – er enttäuscht. Selbst intensives Schrubben lässt den Fleck nicht verschwinden, er verschmiert nur. Jetzt kann nur noch die Waschmaschine helfen.

Der Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW) rät übrigens, überschüssige Schminke vorher mit einem sauberen, trockenen Tuch vom Stoff abzutupfen. Danach kann man den Fleck mit einem speziellen Fleckenentferner vorbehandeln und wie gewohnt waschen.