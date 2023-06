Mad Lions steht allein an der Tabellenspitze der LoL LEC

League of Legends

Mad Lions setzt seine Siegesserie in der LoL-Liga LEC fort und steht nun allein auf Platz eins.

Berlin - Titelverteidiger Mad Lions hat sich die alleinige Tabellenführung in der League-of-Legends-Liga LEC gesichert. Die Verfolger sind nah dran, dahinter rückt das Feld dichter zusammen.

„Die letzte Saison war hart, zumindest am Anfang“, sagte Javier „Elyoya“ Prades Batalla von Mad im Interview nach dem Spiel. „Jetzt haben wir vier Siege, das ist schon einer mehr als in der letzte Saison. Wir sind also zufrieden, vorerst.“

Nach einem perfekten Saisonstart ging Mad neben Team Heretics ungeschlagen in die zweite Spielwoche. Gegen Astralis spielte der Titelverteidiger stark auf und erhielt seine Siegesserie aufrecht. Heretics konnte die Tabellenführung indes nicht halten: Gegen Außenseiter Excel Esports musste das Team um Neuzugang Vincent „Vetheo“ Berrié die erste Niederlage der Saison einstecken.

Das spanische Team fiel damit hinter Mad zurück und teilt sich mit G2 Esports und Fnatic, die mit neuer Aufstellung weiter eine starke Saison spielen, den zweiten Tabellenplatz. Für Koi und Team Vitality läuft die Saison bisher nicht nach Plan: Nach ihren Niederlagen gegen Fnatic und G2 rutschten beide Teams in die untere Tabellenhälfte zu SK Gaming, Excel und Astralis.