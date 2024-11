Mats Hummels erlebt bislang in Rom eine Saison zum Vergessen. Er bekommt nun schon den dritten Coach - doch just dieser hat ein paar hoffnungsvolle Worte für den Weltmeister von 2014 parat.

Rom - Nach einem enttäuschenden Saisonstart fast nur auf der Ersatzbank der AS Rom darf sich Mats Hummels beim neuen Coach Hoffnungen auf Platz in der Startelf machen. Trainer-Altmeister Claudio Ranieri sagte bei seiner Vorstellung auf die Frage, ob er - anders als seine Vorgänger - den Fußball-Weltmeister von 2014 künftig aufstellen werde: „Warum sollte dieser Junge nicht spielen? Wir werden sehen. Klar ist er in einem gewissen Alter und so weiter, aber wir werden sehen. Ich nehme denjenigen, der mich gewinnen lässt.“

Der inzwischen 35 Jahre alte Hummels war vor der Saison von Borussia Dortmund nach Rom gewechselt. Dort verzichteten aber zunächst Daniele De Rossi als auch dessen Nachfolger Ivan Juric weitgehend auf den Routinier. Er kam bislang nur in einer Liga-Partie als Einwechselspieler zum Einsatz; dabei unterlief ihm ein Eigentor, das Match in Florenz endete 1:5.

Ranieri von Hummels-Auftritt in Champions-League-Halbfinale beeindruckt

Als nun schon dritter Roma-Trainer in dieser Saison sagte Ranieri nun, dass er sich einige Spiele von Hummels angeschaut habe. Darunter war etwa das Champions-League-Finale der Dortmunder gegen Real Madrid (0:2), aber auch das Halbfinale gegen Paris Saint-Germain, in dem just Hummels im Rückspiel das Tor zum 1:0-Sieg gelungen war. „Das war ein Kopfball, der das Tornetz zerstörte“, erinnerte sich Ranieri anerkennend.