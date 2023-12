Nigma Galaxy Female gewinnt erste ESL Impact League in CS2

Nigma Galaxy Female holte sich im ersten ESL-Impact-Finalturnier in Counter-Strike 2 den Sieg.

Valencia - Starke Performance: Nigma Galaxy Female hat das Finale des Counter-Strike-2-Turniers ESL Impact League gegen Navi Javelins gewonnen. Mit 2:0 (13:6; 13:0) holten sich die Spielerinnen den vierten Turniersieg in einem Impact-Finalturnier in Folge.

„Es ist unglaublich, dass wir in diesem Turnier unser Bestes gegeben haben, auch wenn wir einen schlechten Start hatten“, sagte Nigma-Galaxy-Spielerin Ana „ANa“ Dumbravă im Interview nach dem Finale. „Wir haben allen gezeigt, dass wir in der Lage sind, wieder zu gewinnen, auch wenn wir diesen Fehler gemacht haben.“

In der Gruppenphase verlor Nigma das zweite Spiel und musste so in das Entscheidungsspiel gegen HaoShengGaming. Mit 2:1 gewann das osteuropäisch-russisch besetzte Team und spielte sich ohne weitere Maps abzugeben bis ins Finale.

Dort war aber von Anfang an das Momentum auf der Seite von Nigma. Das Team gewann die erste Karte Inferno mit 13:6. Auch auf der zweiten Karte Nuke war das Teamspiel unbesiegbar und die Spielerinnen siegten ohne einen Punkt abzugeben mit 13:0.