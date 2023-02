Nur Cloud9 schlägt G2 in ESL Pro League Gruppenphase

Cloud9 fügte G2 Esports in der CS:GO-Liga ESL Pro League die erste Niederlage seit Monaten zu.

Berlin (dpa) – - Cloud9 hat sich in der Gruppe A der „Counter-Strike: Global Offensive“-Liga ESL Pro League an die Spitze gesetzt. Auch G2 Esports steht sicher in den Playoffs, eine lange Siegesserie endete jedoch.

„Wir haben alle die selbe Einstellung im Team. Manchmal gehen wir durch harte Zeiten, aber dann reden wir darüber“, sagte C9-Spieler Vladislav „nafany“ Gorshkov nach dem Spiel gegen G2. „Im Moment fühlen wir uns außerhalb des Spiels gut, aber innerhalb machen wir noch einige Fehler, die wir beheben müssen.“

Nach dem Gewinn der IEM Katowice startete G2 Esports als Favorit in die eigene Gruppe, kassierte aber ausgerechnet gegen das formschwache Cloud9 die erste Niederlage seit Monaten. Zuletzt hatte G2 im letzten Dezember eine Serie verloren.

Cloud9 holte sich gegen Major-Gewinner Outsiders den Gruppensieg. G2 rutschte ins mittlere Bracket ab, gegen MIBR (2:0) und Fnatic (2:1) sicherte sich das Team aber souverän den Einzug in die nächste Runde.

Mit einem 2:1-Sieg gegen Eternal Fire zog auch Fnatic in die Playoffs ein. Die Serie am späten Sonntagabend war die insgesamt sechste, die das Team in nur fünf Tagen spielen musste.