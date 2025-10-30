Stadtbild-Diskussion hin oder her. Im Dunklen allein heimgehen, hat häufig Gruselfaktor. Die Polizei rät: Musik aus, Handy bereit – auch ein selbstbewusster Gang kann mehr Sicherheitsgefühl schaffen.

Die Polizei gibt präventive Verhaltenstipps, mit denen sich Menschen, die nachts unterwegs sind, besser schützen können.

Wiesbaden - Düstere Hauseinfahrt, neblig-feuchter Tunnel mit Flackerlicht? Wer sorgt sich da nicht? Schön, wenn man sich sicherer fühlen kann. Frauen und auch Männern, die abends und nachts unterwegs sind, denen gibt die Polizei-Beratung der Länder diese präventive Verhaltenstipps. Dazu gehören: