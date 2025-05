Marilyn Monroe, Minnie Maus oder Lady Di: Polka Dots sind Modeklassiker. Kein Wunder also, das sie auch 2025 überall zu sehen sind - doch wie kombiniert man sie zeitgemäß? Und was gibt Punktabzug?

Berlin - Kaum ein Muster schafft den Spagat zwischen Nostalgie und Moderne so charmant wie Polka Dots. Ob als feine Tupfen oder großflächiger – das klassische Design ist seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil der Modewelt. 2025 kann man aber richtig damit punkten. Eine Expertin gibt Tipps, wie man die Dots gekonnt kombiniert.

Welche Polka Dots sind gerade besonders beliebt?

Das klassische Polka-Dot-Muster ist nach wie vor am häufigsten in Schwarz mit weißen Punkten oder umgekehrt zu sehen. Diese zeitlose Variante gilt als besonders vielseitig und lässt sich über viele Jahre hinweg problemlos tragen, so Stilberaterin Dunja Heß. Etwas dezenter, aber ebenfalls beliebt ist Dunkelblau mit weißen Punkten. Wer es auffälliger mag, findet inzwischen auch gewagtere Kombinationen. „Grün mit schwarzen Punkten sehe ich dieses Jahr immer häufiger“, so die Expertin.

So stylt man das Punkte-Muster

Polka Dots lassen sich sowohl elegant als auch lässig kombinieren. Für klassische Anlässe eignet sich etwa eine Polka-Dot-Bluse zur schwarzen Anzughose oder ein kompletter Zweiteiler mit Rock und passendem Oberteil. Wer es alltagstauglicher mag, kann zu schlichten Basics greifen wie einer weißen Leinenhose und einem weißen Shirt mit schwarzen Punkten darauf. Ebenso funktioniert der Look mit Jeans, Sneakern, Blazer und einer Polka-Dot-Bluse.

Auch innerhalb des Musters lassen sich spannende Kombinationen und Kontraste zusammenstellen. Wer Ober- und Unterteil im selben Punktedesign wählt, kann mit umgekehrter Farbgebung für Abwechslung sorgen – etwa mit einer schwarzen Bluse mit weißen Punkten zur weißen Hose mit schwarzen Punkten.

Modemutige können laut Dunja Heß auch auf einen Mustermix setzen. Besonders gefragt sind aktuell Kombinationen mit Animal-Prints oder Streifen. Damit der Look stimmig bleibt, sollten maximal zwei Muster kombiniert und die Farbpalette aufeinander abgestimmt sein. So wirken selbst ausgefallene Kombinationen harmonisch und nicht überladen.

Vorsicht, Stylingfalle!

Bei dem Styling von Polka Dots gibt es jedoch auch Stolperfallen. So können große Punkte schnell auftragen, besonders im Schulterbereich oder bei weit geschnittenen Oberteilen. Kleine Punkte wiederum erzeugen auf Fotos oder Videos oft einen flirrenden Effekt, der auf Bildschirmen unruhig wirkt. Für Kameraauftritte empfiehlt Heß daher, auf andere Muster auszuweichen.

Zudem sollte das ohnehin schon verspielte Punktmuster nicht mit zu kindlichen Accessoires kombiniert werden. „Rüschen, Haarreifen oder bunte Schmuckstücke lassen das Outfit schnell zu niedlich wirken“, so Heß. Besser sei es, den Look durch klassische oder schlichte Elemente auszugleichen – etwa klare Schnitte oder zurückhaltende Farben.