Köln - Der Kurs steht auf Titelverteidigung: RB Leipzig hat erneut die Süd-Ost-Divisionsmeisterschaft der FIFA Virtual Bundesliga Club Championship geholt. Im Finalturnier könnten sie bald ihren Titel in der Kölner Strassenkicker Base verteidigen.

„Ich kann froh sein, diese Saison so gute Teammates zu haben“, sagte Richard „RBLZ_Gaucho“ Hormes im Interview nach dem entscheidenden Spiel. „Es war das erste Mal in meiner Karriere, dass ich eine nicht ganz so gute Saison hatte“, fügte er selbstkritisch zu. Seine Teamkollegen sind FIFA-Weltmeister Umut „RBLZ_Umut“ und das Ausnahmetalent Anders „RBLZ_Vejrgang“ Vejrgang.

VBL CC: RB Leipzig will vorne mitmischen

Umut hat die Titelverteidigung jedenfalls fest im Blick. Mit St. Pauli stehe zwar schon ein „sehr sehr starker Gegner“ in der Gruppenphase fest, sagte der Einzelweltmeister, allerdings gehöre Leipzig auch zu den stärksten Teams. „Wir müssen uns einfach darauf konzentrieren, unser Spiel zu spielen. Dann können wir auch wieder vorne mitmischen“, sagte Umut.

Hinter Leipzig qualifizierte sich Eintracht Frankfurt direkt für das Finalturnier der VBL CC. Aus der Süd-Ost-Staffel schafften es außerdem der FC Augsburg, Karlsruher SC, SV Sandhausen und 1. FSV Mainz 05 in die Playoffs.

Hansa Rostock ist Nord-West-Meister

In der Nord-West-Division verteidigte der F.C. Hansa Rostock seinen Divisionstitel in einem Krimi am letzten Doppelspieltag. Punktgleich mit dem FC St. Pauli jubelten die Rostocker dank der besseren Tordifferenz an der Spitze. Für die Playoffs qualifizierten sich auch der FC Schalke 04, VfL Wolfsburg, 1. FC Köln und SV Werder Bremen.