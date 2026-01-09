David Bowie gilt als einer der größten Künstler weltweit. Seine Karriere hat in einem unscheinbaren Londoner Reihenhaus begonnen - das nun wieder Raum für Kreative bieten soll. Was ist geplant?

Musikgeschichte zum Anfassen in Süd-London: Das Elternhaus von David Bowie wird in seinen Originalzustand zurückversetzt.

London - Zwei Zimmer unten, zwei oben, ein Reihenhaus wie jedes andere - und doch wurde hinter diesen Wänden Musikgeschichte geschrieben: David Bowies Elternhaus im Londoner Stadtteil Bromley wird in seinen Originalzustand zurückversetzt und 2027 für Besucher geöffnet, heißt es auf dem verifizierten Instagram-Kanal des 2016 verstorbenen Musikers.

Laut den Verantwortlichen für den Nachlass des Musikers soll das Reihenhaus zukünftig vor allem von jungen Leuten für Kreativworkshops genutzt werden.

Das Haus biete hoffentlich die geeignete Inspiration dafür. Außerdem soll durch die originalgetreue Wiederherstellung ein „immersives Erlebnis“ geschaffen werden, das Besucher in die Lebenswelt des jungen David Bowie versetzt.

Bowie hatte seine Karriere in der Plaistow Grove 4 in Süd-London gestartet und dort auch später noch einige seiner bekanntesten Songs geschrieben. Er bezeichnete sein nicht ein mal neun Quadratmeter kleines Kinderzimmer einst als seine „ganze Welt“.