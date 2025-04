Reisebuchung im Netz Achtung, Ferienhausbetrug: Fake-Portale täuschen Urlauber

Eine Mietvilla auf den Kanaren - günstig und noch für den Sommer verfügbar? Wer in so einem Fall voll Enthusiasmus buchen will, sollte lieber noch einmal ganz in Ruhe den Anbieter prüfen.