Eine neu angelegte Unterwasserwelt im Mittelmeer soll Tauchtouristen auf die Insel locken - bis zur Eröffnung könnte zwar noch ein Jahr vergehen. Aber was man erwarten kann, steht schon fest.

Heraklion - Im Nordwesten der griechischen Urlaubsinsel Kreta entsteht ein Tauchpark mit künstlichen Riffen und versenkten Marineschiffen. Der Apokoronas Diving Park sei der erste voll lizenzierte Tauchpark Griechenlands, heißt es von der kretischen Tourismusbehörde. Er ist für Schnorchler und Sporttaucher verschiedener Könnensstufen konzipiert.

Rund 50 Prozent der Baumaßnahmen seien abgeschlossen, teilt Kyriakos Kotsoglou mit, der Vize-Tourismusgoverneur der Insel. Ob der Park bereits dieses Jahr öffne, hänge vom Baufortschritt und nötigen Sicherheitsprüfungen ab. Vollständig in Betrieb gehen soll der Tauchpark demnach voraussichtlich im April 2026, also in gut einem Jahr.

Standortvorteile: Klares Wasser, keine Strömung

Der Park liegt ungefähr auf halbem Weg zwischen den Städten Chania und Rethymno in der Bucht Ombrosgialos. Der Standort wurde laut Kotsoglou unter anderem gewählt, weil das Wasser sehr klar und das Gebiet strömungsfrei sei. Außerdem gebe es viel Meeresleben. Ein weiterer Pluspunkt sei, dass der Tauchpark gut erreichbar sei – auch mit Auto.

Neben mehreren Dutzend künstlichen Riffen, die mit Technologie des griechischen Meeresforschungszentrums hergestellt wurden und Fischen Rückzugsorte bieten, sollen auch zwei versenkte Kriegsschiffe der griechischen Marine unter Wasser erkundet werden können.

Die griechische Regierung will den Tauchtourismus im Land fördern - auch deshalb wurde Bau dieses Tauchparks im Spätsommer 2024 genehmigt.