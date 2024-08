Wollten Sie schon immer mal das berühmte Oval Office von Innen sehen? Das geht jetzt - quasi. Eine Ausstellung in der US-Hauptstadt lädt in einen Nachbau ein. Und hat noch mehr zu bieten.

Ausstellung in Washington gibt Einblicke ins Weiße Haus

Das Weiße Haus in Washington DC.

Washington - Wer Urlaub in Washington macht, kann bald das Oval Office besichtigen - also einen Nachbau des Büros des Präsidenten der Vereinigten Staaten. Das ermöglicht ein neues Besucherzentrum namens „The People’s House“, das nach Angaben der Tourismusagentur der Capital Region USA ab dem 23. September kostenlos besucht werden kann. Es liegt unweit des Weißen Hauses, dem Amtssitz des Präsidenten.

In einer interaktiven Ausstellung können Besucherinnen und Besucher also ganz in der Nähe des „Originals“ unter anderem mehr über die Geschichte des Weißen Hauses erfahren. Zu sehen seien dort neben einem großen Wandgemälde des Rosengartens und einer im Maßstab 1:5 angelegten Ansicht des Weißen Hauses auch eine maßstabsgetreue Nachbildung des Oval Office. Außerdem gibt es Video- und Audioinstallationen.

Kostenlos, aber Ticket nötig

Voraussetzung für einen Besuch: die rechtzeitige Reservierung eines kostenlosen Online-Tickets. Die Eintrittskarten sollen nach Angaben der Tourismusagentur voraussichtlich ab Mitte August verfügbar sein. Das neue Besucherzentrum ergänzt das schon bestehende White House Visitor Center, das gegenüber dem Weißen Haus liegt und weiter geöffnet bleibt - auch dort ist der Eintritt kostenlos, ein Ticket braucht man nicht.

Gut zu wissen: Geführte, touristische Touren durch das echte Weiße Haus werden demnach seit Jahren nur noch für US-Staatsbürger angeboten.