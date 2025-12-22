Direkt nach Weihnachten erwarten die Autoclubs schon wieder volle Autobahnen – nicht nur Richtung Berge, sondern auch Richtung Norden zu den Küsten. Wo es dann wahrscheinlich länger dauert.

Nach relativer weihnachtlicher Ruhe setzt stärkerer Verkehr auf den Autobahnen wieder am zweiten Weihnachtsfeiertag (26. Dezember) in den Mittagsstunden ein, prognostizieren die Autoclubs ACE und ADAC.

München - Bevor auch auf den Autobahnen vorübergehend so etwas wie weihnachtliche Ruhe einkehrt, ist dort noch einmal am Dienstagnachmittag (23. Dezember) und am Heiligmorgen (24. Dezember) mit relativ viel Verkehr zu rechnen.

Dieser setzt dann erst am zweiten Weihnachtsfeiertag (26. Dezember) in den Mittagsstunden wieder ein, prognostiziert der Auto Club Europa (ACE) - und dass nicht nur wegen rückkehrenden Weihnachtsbesuchern, sondern auch wegen des einsetzenden Reiseverkehrs in die Wintersportgebiete.

Samstagmorgen geht's in die Berge oder an die Küsten

Besonders viele Urlauber und Urlauberinnen, die eine Auszeit über den Jahreswechsel geplant haben, starten laut ADAC voraussichtlich am späten Samstagmorgen (27. Dezember) bis hin zum frühen Abend - und sorgen für entsprechend volle Fernstraßen.

Und dass nicht nur in Richtung Alpen und Mittelgebirge: Auch mit einem erhöhtem Reiseaufkommen in Richtung Norden ist dem Autoclub zufolge zu rechnen, da auch die Küsten durchaus ein beliebtes Reiseziel im Winter seien.

Schnee und Eisregen erhöhen die Staugefahr regional deutlich

Führt die Wetterlage zu winterlichen Straßenverhältnissen, könne dies für zusätzliche Behinderungen sorgen. Insbesondere bei Schnee oder Eisregen steige die Staugefahr regional deutlich an, so der ADAC weiter.

Während der ACE am Sonntag (28. Dezember) mit regem Ausflugsverkehr rechnet, sollte in den Mittelgebirgslagen und darunter Schnee liegen, schätzt der Autoclub die Staugefahr zum Start der neuen Woche am Montag (29. Dezember) als überschaubar ein.

Mit besonders viel Verkehr ist den Autoclubs zufolge insgesamt in den Großräumen Hamburg, Berlin, Köln, Frankfurt und München zu rechnen. Die Prognose der besonders belasteten Fernstraßen darüber hinaus im Detail (beide Fahrtrichtungen):

A 1 Lübeck – Hamburg – Bremen – Osnabrück – Münster – Dortmund – Köln A 1 / A 3 / A 4 Kölner Ring A 2 Berlin – Braunschweig – Hannover - Dortmund A 3 Köln - Frankfurt – Nürnberg – Passau A 4 Heerlen/Aachen – Köln – Olpe A 4 Kirchheimer Dreieck – Erfurt – Dresden – Görlitz A 5 Hattenbacher Dreieck – Karlsruhe – Freiburg A 6 Heilbronn – Nürnberg – Pilsen A 7 Hamburg – Hannover – Kassel – Würzburg – Füssen/Reutte A 8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg A 9 München – Nürnberg – Berlin A 10 Berliner Ring A 12 Berlin – Frankfurt/Oder A 13 Berlin – Dresden A 24 Hamburg – Berlin A 40 Dortmund – Essen – Duisburg A 45 Dortmund - Hagen - Gießen A 61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen A 81 Singen – Stuttgart A 93 Inntaldreieck – Kufstein A 95 München – Garmisch-Partenkirchen A 99 Umfahrung München

In Österreich und in der Schweiz ist wegen ähnlicher Ferienzeiten mit einer vergleichbaren Verkehrssituation rund um Weihnachten und Silvester zu rechnen.

Von starkem Verkehr betroffen sind dort vor allem die bekannten Transitstrecken, die Ballungsräume und die Wintersportgebiete. Dazu zählen in Österreich die West-, Tauern-, Inntal- und Brennerautobahn, Fernpass-Route, Arlbergschnellstraße sowie die Tiroler, Salzburger und Vorarlberger Bundesstraßen.

Wartezeiten etwa auf Gotthard- und San-Bernardino-Route

In der Schweiz ist laut ADAC mit Wartezeiten zu rechnen auf der Gotthard-Route und der San-Bernardino-Route sowie den Zufahrtsstraßen der Skigebiete Graubündens, des Berner Oberlands, des Wallis und der Zentralschweiz.

Auch die Strecken Bern – Zürich – St. Margarethen und Basel – Zürich – Chur seien staugefährdet.

In Österreich sorgen weiter Baustellen für Verzögerungen

Probleme drohen auf wichtigen Autobahnen in Österreich weiterhin durch Baustellen. Das gilt etwa für die Brennerautobahn aufgrund der Generalsanierung der Luegbrücke. Allerdings ist laut ADAC bis zum Ende der Weihnachtsferien der Bereich zwei- statt nur einspurig befahrbar.

Dennoch könne es zu Stoßzeiten immer wieder zu Verzögerungen und Staus kommen. Der ADAC stellt online weitere Informationen bereit. Der Reschenpass (B 180) ist während der Ferien frei befahrbar.

Zudem weist der ACE auf Fahrverbote auf Ausweichrouten in Tirol während der gesamten Wintersaison hin. Für Durchreisende gilt bei Stau ein Abfahrtsverbot: Sie dürfen die dann die Hauptroute nicht verlassen. Für Infos zu den Sperrstrecken und -zeiten verweist der Club auf eine Website des Bundeslands Tirol.

Wartezeiten an den Grenzen sind weiter möglich

Im Frühjahr wurden die Einreisekontrollen an allen deutschen Grenzen verschärft. Die Kontrollen sind dem ADAC zufolge aber nur stichprobenartig, nicht alle Fahrzeuge würden angehalten.

Dennoch seien insbesondere an den drei Autobahngrenzübergängen von und nach Österreich Wartezeiten wahrscheinlich, also an den Übergängen Suben (A 3), Walserberg (A 8) und Kiefersfelden (A 93).

Die aktuellen Reisezeiten sind für viele wichtige Transitkorridore des österreichischen Autobahnnetzes in nördlicher und südlicher Richtung auf der Internetseite der Asfinag in Echtzeit einsehen.