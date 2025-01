München - Egal, ob Sonne oder dichter Nebel: Der Blick von San Francisco auf das Wasser ist immer ein Erlebnis. Der neue Bayfront Park im Stadtteil Mission Bay bietet eine gute Sicht auf die Bay Area und die Stadt.

Die 2,2 Hektar große Grünfläche bietet Raum für Jogger, Radfahrer und Skater. Stahl der alten Bay Bridge wurde in Sitzen, Statuen und Aussichtsplattformen wiederverwendet, um das Erbe des früheren maritimen Industriegebiets widerzuspiegeln, so das städtische Tourismusbüro.

NBA-Star Dennis Schröder spielt hier auf

In unmittelbarer Nähe des Parks liegt das Chase Center, die Heimat des NBA-Basketballteams Golden State Warriors, bei dem der deutsche Ausnahmespieler Dennis Schröder seit Kurzem unter Vertrag steht. Auch der Oracle Park, in dem der MLB-Baseballklub San Francisco Giants spielt, ist nur wenige Gehminuten von hier entfernt.

Der Bayfront Park sei Teil eines Netzwerks großer Park- und Freiflächen in Mission Bay, so das Tourismusbüro weiter. Im Osten der kalifornischen Stadt direkt an der San Francisco Bay gelegen, ist Mission Bay in den vergangenen Jahren stark gewachsen.