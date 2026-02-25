In unserem Nachbarland wird bei der Parkzeit anders gerundet - und auch die Parkscheibe sieht anders aus. Nutzt man wie gewohnt die blaue deutsche Scheibe, kann es teuer werden.

In Österreich ticken die Parkuhren anders: Wer hier Kurzzeitparken will, braucht eine österreichische Parkuhr mit Viertelstunden-Einteilung.

München - Wer mit dem Auto in Österreich unterwegs ist und sich nicht des Falschparkens schuldig machen will, sollte sich besser eine österreichische Parkscheibe zulegen. Sonst kann es im Winterurlaub ein böses Erwachen in Form eines Bußgelds geben. Denn deutsche Parkscheiben gelten in unserem Nachbarland nicht, wie der ADAC informiert.

Österreicher zählen in Viertelstunden

Der Hauptunterschied zwischen deutscher und österreichischer Parkscheibe: Während man die Uhrzeit in Deutschland nur auf die halbe Stunde genau einstellt, rundet man in Österreich auf die nächste Viertelstunde auf. In manchen Fällen macht das durchaus einen Unterschied: Ist es etwa zehn Minuten nach der vollen Stunde, stellt man die Zeit in Österreich auf Viertel nach, in Deutschland springt man um 20 Minuten auf halb vor.

Das Zifferblatt ist in Österreich außerdem rund und muss einen Durchmesser von mindestens zehn Zentimeter haben. Eine weitere Vorgabe: ein einzelner dunkler Zeiger muss sich auf hellem Hintergrund gut abheben.

Auch elektronische Parkscheiben werden in Österreich laut ADAC nicht anerkannt.

Falsche Parkscheibe: Bußgeld möglich

Wer also mit einer digitalen oder einer blauen deutschen Parkscheibe in Österreich parkt, muss mit einem Bußgeld wegen Falschparkens rechnen. Anders als in Deutschland haben die Österreicher keinen Bußgeldkatalog mit festen Sätzen. Wie viel man zahlen muss, legt die jeweils zuständige Behörde nach ihrem Ermessen fest.

Dabei gilt lediglich ein Strafrahmen. Der fängt bei Parkverstößen bei 21 Euro an und reicht theoretisch bis 726 Euro. In der Praxis wird dieser Rahmen zwar nicht ausgeschöpft, aber auch niedrigere Bußgelder können im Winterurlaub auf die Stimmung schlagen. Besser also, man hat als Autoreisender in Österreich die entsprechende Parkscheibe dabei. Die gibt es online schon für wenige Euro zum Kaufen.

Übrigens: In Deutschland sind tatsächlich nur die klassischen blauen Parkscheiben zulässig, in einem Maß von 11 mal 15 Zentimeter. So sieht es die Straßenverkehrs-Ordnung vor. Insofern müssten sich auch österreichische Autofahrer hierzulande eine deutsche Parkscheibe zulegen.