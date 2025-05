Platz 1: Von München aus lassen sich 391 andere Städte ohne Umstieg in einen anderen Fernbus erreichen.

Berlin - München ist einer Auswertung zufolge die deutsche Großstadt mit den meisten Fernbus-Direktverbindungen. 391 andere Städte lassen sich von der bayerischen Landeshauptstadt aus ohne Umstieg in einen anderen Fernbus erreichen, berichtet die Reise- und Buchungsplattform Omio. Berlin liegt mit 342 Direktverbindungen auf Rang zwei, Frankfurt am Main mit 310 auf dem dritten Platz.

Insgesamt wurden die Abfahrtspläne der zentralen Busbahnhöfe in zehn Großstädten verglichen und mit Information großer Fernbusanbieter sowie Daten von Omio abgeglichen, erläutert die Plattform. Der Stand der Fahrpläne sei vom April 2025.

Was ins Auge fällt: Hamburg als zweitgrößte deutsche Stadt landete in dem Vergleich mit 219 Direktverbindungen nur auf Rang 8. Von der Hansestadt aus gab es dafür das längste direkte Fernbusangebot im Ranking: ohne Umstieg von Hamburg in die bulgarische Hauptstadt Sofia. Fahrtdauer: 31 Stunden.

Für andere Verbindungen ist ebenfalls besonders viel Sitzfleisch nötig. Etwa für die 26-stündige Fahrt von Nürnberg nach Bukarest oder den 20 Stunden dauernden Trip von Essen nach Zagreb.

Drei Tipps für lange Busfahrten