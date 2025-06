Diese neue Verbindung am Flughafen Leipzig/Halle pausiert bald wieder

Billigflüge in den Süden

Leipzig/Halle (Saale). - Erst kürzlich hat der Flughafen Leipzig/Halle frohe Kunde über neue Flugziele verbreitet. So fliegt seit Mai SunExpress in Kooperation mit ElectraAirways die bulgarischen Urlaubsorte Varna und Burgas an.

Diese Verbindung bleibt bestehen. Allerdings wird ein anderes Flugziel mit dem Start des Winterflugplanes gestrichen.

Flüge vom Flughafen Leipzig/Halle nach Tirana pausieren

Erst am 30. September 2024 hatte WizzAir die Direktverbindung vom Flughafen Leipzig/Halle in die albanische Hauptstadt Tirana aufgenommen.

Lesen Sie auch: "Fly with me" am Flughafen Leipzig/Halle: Spannende Acts in einzigartiger Atmosphäre

Mit dem Start des Winterflugplanes 2025/26 am 1. November 2025 pausiert die neue Verbindung, wie Tag24 berichtet. Eine Anfrage zu den Gründen habe der ungarische Billigflieger nicht beantwortet.

Tag24 spekuliert, dass die Auslastung für den Schritt spreche. So habe die Auslastung der Verbindung noch im Oktober 2024 fast 90 Prozent betragen. Diese habe sich jedoch im Januar dieses Jahres auf 62,2 Prozent reduziert.

WizzAir fliegt im Sommer 2026 wieder nach Tirana

Die gute Nachricht: WizzAir soll Tirana mit Beginn des Sommerflugplanes 2026 wieder dreimal wöchentlich ansteuern. Die zweite Linie der Linie nach Bukarest (Rumänien) soll auch im Winter aufrechterhalten werden.

Lesen Sie auch: Neue Airline am Flughafen Leipzig/Halle - warum Marabu mit Tampons um Kunden wirbt

Zudem habe Condor bereits seinen Winterflugplan veröffentlicht. Diese Flüge sollen von Marabu Airlines bedient werden.