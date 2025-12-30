2026 abheben, 2025 landen: Wer das neue Jahr zweimal begrüßen möchte, bekommt mit diesen Linienflügen die Gelegenheit.

Ein paar Stunden im Flieger - und plötzlich ist wieder 2025: Auf einigen Linienflügen erlebt man genau das.

Berlin - Wie Marty McFly in der Zeit zurückreisen: Das geht rund um den Jahreswechsel! Man muss nur ins richtige Flugzeug steigen. Denn mehrere Linienflüge weltweit starten am 1. Januar Ortszeit und landen planmäßig am 31. Dezember Ortszeit am Ziel. Die Zeitzonen auf der Erde machen es möglich.

Wie das Portal „aeroroutes.com“ auf Basis von Daten des Dienstleisters OAG berichtet, gibt es 14 Nonstop-Flüge, mit denen die Passagiere 2026 abheben und 2025 landen:

etwa der Air-New-Zealand-Flug 946 von Auckland (Abflug 8:50 Uhr; 01.01.) nach Rarotonga auf den Cookinseln (Ankunft 13:40 Uhr; 31.12.)

oder mehrere Verbindungen aus Ostasien an die nordamerikanische Westküste, darunter der All-Nippon-Flug 106 von Tokio (Abflug 0:50 Uhr; 01.01.) nach Los Angeles (Ankunft 17:50 Uhr; 31.12.) und der Starlux-Flug 12 von Taipeh (Abflug 0:05 Uhr; 01.01.) nach San Francisco (Ankunft 19:00 Uhr; 31.12.)

Flugverspätungen könnten für weitere Jahressprünge sorgen

Dazu kommen noch eine Reihe von Flügen, die planmäßig kurz vor dem Jahreswechsel abheben sollen, die bei einer leichten Abflugverspätung aber erst am 1. Januar Ortszeit starten und dann am 31. Dezember Ortszeit am Ziel landen würden, berichtet das Portal „aerotelegraph.com“.

Für alle, die das Kalenderblatt nicht immer nur vor, sondern auch einmal zurückblättern möchten, dürfte all das für diesen Jahreswechsel wohl zu knapp sein. Wer aber an Silvester 2026 zweimal das neue Jahr 2027 begrüßen will, kann das planen und sich eine entsprechende Flugroute ausgucken.