Die Erde hat gebebt, kommt jetzt die Flutwelle? Was man im Urlaub in Küstennähe bei Tsunamigefahr dann tun sollte.

Jeder Meter zählt: Was tun bei Tsunamiwarnung?

Ein Warnzeichen für unmittelbare Tsunamigefahr: Das Wasser an der Küste zieht sich in kurzer Zeit weit zurück und legt große Flächen Meeresboden frei.

Potsdam - Gerade noch Urlaub unter Palmen und jetzt Tsunamiwarnung? Das kann nicht nur am Pazifik passieren, auch im Indischen Ozean und rund um das Mittelmeer drohen nach Erdbeben Flutwellen. Was man über die Meereswellen wissen muss - und was bei einer Warnung zu tun ist.

Vorher: Überblick verschaffen - Fluchtwege kennen

Wer den Weg kennt, muss ihn später nicht suchen. Verschaffen Sie sich Überblick über Fluchtwege, Evakuierungsrouten und Sammelplätze, rät das Deutsche Geoforschung Zentrum (GFZ). Im Zweifel im Hotel nachfragen. Allerdings: Solche Pläne gibt es nicht an allen Orten.

In Risikogebieten warnen Behörden unter anderem über Lautsprecherdurchsagen, per Sirene, Nachrichten auf das Mobiltelefon oder über Radio und Fernsehen.

Wichtig: Warnsysteme funktionieren laut GFZ nur effektiv für Küstenregionen, die vom Tsunami-Auslöser weit entfernt sind. Nur dann bleibe genug Vorwarnzeit. Bei lokalen Tsunamis bleibt meist nur Zeit für unmittelbare Warnungen und Eile ist geboten.

Direkte Warnzeichen: Erde bebt, Wasser geht, Meer dröhnt

Bebt die Erde, begibt man sich zunächst ins Freie mit Abstand von Gebäuden, die einstürzen könnten. Sobald das Beben vorbei ist, müssen Gefahrenbereiche verlassen werden. Dann gilt: