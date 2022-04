Kroatien lässt EU-Bürger wieder ohne Auflagen einreisen

In Europa fallen immer mehr Reisebeschränkungen weg. Auch die Einreise nach Kroation wird leichter. EU-Bürger, die das Land besuchen wollen, benötigen keinen Impf- oder Testnachweis mehr.

Zagreb - Das EU- und Urlaubsland Kroatien hebt fast alle Corona-Beschränkungen auf. EU-Bürger können ab kommenden Samstag (9. April) ohne den bisher vorgeschriebenen Impf-, Genesungs- oder Testnachweis ins Land kommen, teilte Innenminister Davor Bozinovic mit. Zuvor wurde EU-Bürgern empfohlen, sich anzumelden.

Auch die Maskenpflicht entfällt weitgehend. Mund und Nase müssen künftig nur noch in Gesundheitseinrichtungen sowie in Alten- und Pflegeheimen bedeckt werden.

Auch die Sperrstunde für Gaststättenbetriebe und Nachtclubs, die derzeit mit 24.00 Uhr festgelegt ist, wird aufgehoben. Außerdem entfallen bei Veranstaltungen aller Art die derzeit geltenden Beschränkungen für die Teilnehmerzahl. „Ab morgen (Samstag 00.00 Uhr) können Sie (...) Party feiern bis zum Morgengrauen“, sagte Bozinovic.

„Wir haben seit einem Monat eine stabile Situation, in der die Zahl der Krankenhauseinweisungen nicht zunimmt“, erkärte die Infektologin Alemka Markotic, die dem Krisenstab angehört. Die Zahl der Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner in den letzten 14 Tagen betrug am Mittwoch 433. 55 Prozent der Bevölkerung sind mit vollständiger Dosierung gegen das Coronavirus geimpft.