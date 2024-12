Die Wintersportsaison läuft auch in Osteuropa an. In der Tatra wird ein Skiverbund vergrößert, während ein kleiner Wintersportort in den schlesischen Beskiden aufrüstet.

Zakopane/Brenna - Im Tatra-Gebirge wird der Skiverbund Tatry Super Ski erweitert. Mit dem Verbundskipass können Wintersportler nun auch Polens höchstgelegene Skipisten am Kasprowy Wierch (1.987 m) nahe Zakopane nutzen. Darauf weist das Polnische Fremdenverkehrsamt hin.

Neben der Gondelbahn und den beiden Sesselliften am Kasprowy Wierch erlaubt der Tatry Super Ski Pass auch die Nutzung von 18 weiteren Ressorts mit in Summe rund 120 Pisten, die sich den Angaben nach in einem Radius von 20 Kilometern bewegen – vier davon über der Grenze in der Slowakei. Für fünf Tage kostet das Verbundticket umgerechnet rund 150 Euro (635 Zloty).

Neuer Sessellift in den Beskiden

Neuigkeiten gibt es auch im kleinen Skigebiet Ski Dolina in Brenna in den schlesischen Beskiden. Hier ist seit dieser Wintersaison ein Vierer-Sessellift in Betrieb. Er führt auf den Berg Swiniorka (700 m). Ein bestehender Schlepplift wurde außerdem erneuert. Die rund zwei Kilometer Pisten seien beleuchtet, was das Gebiet ideal für Tages- und Abendskifahrer mache, so das Fremdenverkehrsamt.

Für Kinder und Anfänger gibt es einen Bereich mit zwei Zauberteppichen (Förderbänder). Dazu kommen eine Rodelstrecke und Langlaufloipen sowie ein Eisstadion für Schlittschuhlaufen im Ort. Brenna liegt rund 80 Kilometer südlich von der Großstadt Katowice.