Der neu eröffnete Abschnitt ist rund 80 Kilometer lang und führt von Kemberg in Sachsen-Anhalt bis nach Herzberg in Brandenburg.

Bad Schmiedeberg - Zwischen Sachsen-Anhalt und Brandenburg verläuft der Lutherweg nun ohne Unterbrechung. Bei Bad Schmiedeberg in Sachsen-Anhalt sind bereits bestehende Wege durch die Eröffnung eines neuen rund 80 Kilometer langen Abschnittes zwischen Kemberg in Sachsen-Anhalt und Herzberg in Brandenburg vereinigt worden.

Der Lutherweg ist ein Gemeinschaftsprojekt von Kirchen, Tourismusverbänden, Kommunen und weiteren Trägern. Auf mehr als 2.000 Kilometern führt er durch Bayern, Brandenburg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Entlang des Weges liegen Orte, die mit Reformator Martin Luther (1483-1546) und der Reformation in Verbindung stehen. Unter www.lutherweg.de gibt es eine Übersicht.