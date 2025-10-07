Ob tagsüber oder nachts: Wer am Terminal eine Pause braucht, kann sich in Stuttgart neuerdings eine Schlafkabine mieten - an anderen deutschen Airports gibt es das bereits. Wie es funktioniert.

Nickerchen auf wenigen Quadratmetern: In Terminal 1 im Flughafen Stuttgart stehen nun vier Schlafkabinen für Reisende bereit.

Stuttgart - Wer am Stuttgarter Flughafen strandet oder das Bedürfnis nach einem längeren Nickerchen hat, kann dort nun eine der neuen Schlafkabinen nutzen. Seit einigen Wochen stehen in Terminal 1 vier solcher Kabinen für Reisende bereit, wie der Flughafen mitteilte.

„In den rund vier Quadratmeter großen Kabinen wartet ein frisch bezogenes Bett, ein Tisch sowie ein Touchscreen, mit dem die Beleuchtung gesteuert, der Wecker gestellt oder Musik ausgewählt werden kann“, heißt es.

Laut dem Anbieter, der bayerischen Firma napcabs, könne man über einen Zugangscode die Kabine jederzeit verlassen und betreten. Die Schlafkabine werde nach jeder Nutzung gereinigt.

Wo es schon solche Kabinen gibt

Mit dem Angebot ist das Unternehmen auch an drei anderen deutschen Flughäfen vertreten. In Frankfurt stehen im Terminal 1 neun dieser Kabinen, in München in Terminal 2 sind es 13 - darunter eine „XL“-Variante für zwei mit Queen-Size-Bett, Tisch und Sessel. In Berlin gibt es im Terminal 1 vier normalgroße Kabinen.

Buchbar sind die Kabinen nur über die Website des Anbieters. Tagsüber kostet die Stunde 17 Euro, die Mindestbuchungsdauer beträgt zwei Stunden. Nachts zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr sind 12 Euro pro Stunde fällig, dann muss eine Kabine aber für mindestens drei Stunden belegt werden. Die größere Variante kostet etwas mehr.