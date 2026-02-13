Auf der Atlantikinsel gelten neue Regeln für Wanderurlauber: Sie müssen für viele Wanderwege vorab ein Zeitfenster buchen. Wo das geht, was es kostet - und warum das eingeführt wurde.

Funchal - Urlauber auf Madeira müssen auf vielen Wanderwegen seit Jahresbeginn vorab ein Zeitfenster buchen. Die Reservierungen werden vor Ort auf den Wegen kontrolliert, heißt es von der Tourismusorganisation der portugiesischen Atlantikinsel, Visit Madeira.

Wer die betreffenden Wege nutzt, ohne die Gebühr gezahlt zu haben, oder bei einer Kontrolle den Zahlungsnachweis - entweder digital auf dem Smartphone oder als Ausdruck - nicht vorzeigen kann, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Es drohen Strafen zwischen 50 und 250 Euro.

Die Buchung der Zeitfenster und das Zahlen der Gebühr für die Wanderwege läuft über die Plattform „simplifica.madeira.gov.pt“.

Wer die Website öffnet, kann oben rechts zunächst Deutsch als Sprache auswählen und scrollt dann nach unten. Unter „Ausgewählte Dienstleistungen“ findet sich die Option „Zahlung von Gebühren für den Zugang zu klassifizierten Wanderwegen“, unter der knapp drei Dutzend Wege aufgelistet werden.

Was es kostet - und wer gratis wandert

Die Gebühr beträgt 3 Euro bzw. 4,50 Euro pro Person und Wanderweg. Je nachdem, ob man mit einem anerkannten Anbieter wandert oder auf eigene Faust unterwegs ist. Teurer ist der Höhenwanderweg Vereda do Areeiro entlang der höchsten Gipfel Madeiras - zumindest, sobald der Weg wieder vollständig begehbar ist, was für April 2026 geplant ist: Er kostet dann 7 bzw. 10,50 Euro pro Person. Kinder wandern gratis, für sie muss man aber auch Zeitfenster buchen. Es gibt Mehrtages- und Kombitickets für verschiedene Routen.

Mit dem neuen Reservierungssystem will das zuständige Forst- und Naturschutzinstitut IFCN Besucherströme auf den Wegen besser lenken, die Sicherheit erhöhen und die Natur schützen, heißt es. Die Einnahmen sollen laut Visit Madeira in Umwelt- und Schutzmaßnahmen fließen, darunter auch in die Pflege der Wanderwege.

Madeira liegt rund 700 Kilometer vor der westafrikanischen Küste im Atlantik, knapp zwei Flugstunden von Lissabon und vier Flugstunden von Deutschland entfernt. Das als „Blumeninsel“ bekannte Eiland ist ein Reiseziel mit ganzjährig milden Temperaturen und lockt vor allem Aktivurlauber an.