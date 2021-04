Deutschland. Prinzipiell rät die Bundesregierung weiterhin von allen nicht notwendigen, touristischen Reisen ab - ein generelles Reiseverbot besteht aber nicht.

Ist eine Reise ins Ausland geplant, empfiehlt es sich im Reisebüro zu buchen. Durch einen Ansprechpartner kann man etwaige Stornierungs- oder Umbuchungsmöglichkeiten einfacher kommunizieren. Auch Reiserücktrittsversicherungen oder "Corona-Pakete" werden von Reisebüros angeboten.

Reisebüros geben mehr Sicherheit

Für viele Regionen in Europa gelten Reisewarnungen. Das auswärtige Amt aktualisiert regelmäßig die Gebiete, in denen hohe Inzidenzwerte und Verbreitungen bestimmter Coronavarianten auftreten. Risiko- und Hochinzidenzgebiete in Europa sind etwa die Beneluxstaaten, Frankreich, Österreich, Italien, Spanien und die Schweiz.

Ob ein Land von der Bundesrepublik als Risiko- oder Hochinzidenzgebiet eingestuft wird, kann sich aber - je nach Corona-Lage - schnell wieder ändern. Bevor es zu einer Buchung kommt, sollte deshalb regelmäßig zu den jeweiligen Reisebestimmungen nachgeschaut werden. Über die jeweilige Einstufung eines Landes erteilen das Auswärtige Amt und das Bundes-Gesundheitsministerium Auskunft.

Lag ein Aufenthalt in einem Risikogebiet oder Hochinzidenzgebiet vor, muss vor der Rückreise in die Bundesrepublik eine digitale Reiseanmeldung durchgeführt werden. Grundsätzlich ist dann jeder verpflichtet, sich für 10 Tage nach der Einreise in Quarantäne zu begeben. Bei einem Aufenthalt in einem Virusvarianten-Gebiet beträgt die Quarantänezeit 14 Tage. Des Weiteren muss dem zuständigen Gesundheitsamt die Rückkehr aus dem Urlaub gemeldet werden. Bis 48 Stunden nach der Einreise nach Deutschland muss nachgewiesen werden, dass keine Corona-Infektion vorliegt. Entweder durch ein negatives Testergebnis oder durch eine ärztliche Bescheinigung. Für eine Testung in einem Impfzentrum oder beim Hausarzt sollte vorher telefonisch Kontakt aufgenommen werden. Die häusliche Quarantäne kann in der Regel mit einem negativen Testergebnis frühestens nach fünf Tagen beendet werden.



Auch Urlaubsreisen innerhalb Deutschlands sind wegen der Beherbergungsverbote derzeit bis auf weiteres nicht möglich. Eine Besserung der Lage scheint wegen des derzeit wieder steigenden Corona-Infektionsgeschehens nicht in Sicht. Hotels und Pensionen dürfen keine Übernachtungen für touristische Zwecke anbieten. Auch hier empfiehlt es sich bei einer Urlaubsbuchung eine Rücktrittsversicherung, wenn möglich, abzuschließen um unnötige Kosten zu vermeiden. Zur aktuellen Lage der Beherbergungsverbote informiert der Deutsche Tourismusverband.