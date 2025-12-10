Knochenbruch, Autopanne, krankes Haustier: Es gibt viele Gründe, warum ein Urlaub platzen kann. Doch wer trägt dann die Kosten? Worauf es beim Abschluss von Reiserücktrittsversicherungen ankommt.

Hält den Rücken frei: Bei unvorhergesehenen Stornierungen durch Krankheit, Arbeitsplatzwechsel oder familiäre Notfälle übernimmt eine Reiserücktrittsversicherung die Kosten.

Berlin - Trotz ihres eher hohen Preises: Reiserücktrittsversicherungen sind laut Stiftung Warentest in vielen Fällen empfehlenswert - gerade für Ältere und Familien mit kleinen Kindern, aber auch bei kostspieligen Urlauben.

Denn ob Krankheit, Knochenbruch beim Sport, Jobverlust oder Todesfall in der Familie: Wenn deswegen ein Urlaub kurzfristig platzt, erstattet die Versicherung anfallende Stornogebühren für die Buchungen.

Je mehr eine Police abdeckt, desto besser, so die Warentester. Die Bandbreite ist dabei groß: Teils sind sogar Autopannen auf dem Weg zum Flughafen oder Erkrankungen des Haustieres als Gründe für einen Reiserücktritt versichert.

Der große Vergleich von 156 Kombitarifen aus Reiserücktritt- und Reiseabbruchversicherung für die Zeitschrift „Stiftung Warentest Finanzen“ (Ausgabe 1/26) ergibt dieses Bild:

Die Preise hängen vor allem vom Alter des Versicherten und der versicherten Reisesumme ab.

Je älter die Versicherungsnehmer und je höher der Betrag, desto teurer wird es.

Ein Einzelreisender, der eine Reise für 1.500 Euro „sehr gut“ versichern will, zahlt mindestens 79 Euro, bei 10.000 Euro werden mindestens 344 Euro fällig.

Die Warentester empfehlen die Kombination aus Rücktritts- und Abbruchversicherung, sagt Testleiterin Birgit Brümmel. „Weil im Laufe der Reise ähnliches passieren kann wie im Vorfeld. Man kann erkranken, einen Unfall haben, länger am Urlaubsort bleiben oder früher zurückreisen müssen - und dann kommen gegebenenfalls unkalkulierbare Kosten obendrauf.“ Das gilt insbesondere für Fernreisen.

Worauf man bei der Auswahl achten sollte

Was die Fachleute noch raten:

Tarife ohne Selbstbeteiligung wählen und die Preise für Jahrestarife mit Tarifen für einzelne Reisen vergleichen.

Teils kosten Jahrestarife über die gleiche Versicherungssumme mehr als Hundert Euro weniger als Einzeltarife, obwohl sie im Jahreszeitraum sogar mehrere Reisen abdecken würden.

Allerdings verlängern sie sich eben automatisch. Man darf also nicht vergessen, sie zu kündigen, wenn sie nicht mehr benötigt werden.

Zu unterscheiden sind noch Tarife für Einzelpersonen und Familien. Gerade Familien-Jahrestarife können spannend sein. „Weil da auch Familienmitglieder abgesichert sind, wenn sie allein verreisen“, so Brümmel.

Gut zu wissen: Die meisten Versicherungen lassen sich bis 30 Tage vor Reisebeginn abschließen. Bei Last-Minute-Reisen geht das demnach meist bis drei Werktage nach der Buchung.

Wer im Test vorn lag

In der aktuellen Untersuchung der Stiftung Warentest bot ein Großteil der Tarife befriedigenden Schutz, wenige waren ausreichend oder mangelhaft, einige schnitten gut ab. Bestnoten bekamen wie in den vergangenen Jahren die verschiedenen Kombitarife von TravelSecure (Würzburger) und Europ Assistance sowie - neu - auch jene von HanseMerkur.

Abschließen sollte man die Police immer direkt beim Versicherer – und nicht während der Reisebuchung, wo einem oft auch solche Versicherungspakete mit angeboten werden. Die sind aber oft nicht so gut wie Direktangebote. Gleiches gilt laut den Warentestern für Versicherungen über die Kreditkarte.