Vergnügungspark und Kleinstadt: So lassen sich die „Icon“-Schiffe kurz beschreiben. Nächstes Jahr legt das dritte Mitglied dieser Schiffsklasse ab - nicht in der Karibik, sondern in Barcelona.

Miami - Royal Caribbean lässt sein neues Riesenschiff „Legend of the Seas“ ab Sommer 2026 zunächst durchs Mittelmeer fahren. Ab November des Jahres soll der Neubau dann ganzjährig von Fort Lauderdale in Florida aus zu Karibikkreuzfahrten ablegen, teilt die US-Reederei mit.

Die „Legend of the Seas“ wird aktuell in Turku gebaut und ist nach der schon in Dienst gestellten „Icon of the Seas“ und der „Star of the Seas“, die im August dieses Jahres ihre Jungfernfahrt haben soll, das dritte Schiff der sogenannten Icon-Klasse. Sie wird rund 7.000 Passagiere fassen. Starten soll das Schiff im Juli 2026 ab Barcelona zu 7-Nächte-Reisen im westlichen Mittelmeer.

Wasserparks und Stadtviertel

Wie auf Royal-Caribbean-Schiffen üblich, steht Unterhaltung im Vordergrund: Es gibt unter anderem einen großen Rutschenpark, einen Hochseilgarten und eine Surfanlage, die künstliche Wellen erzeugt. Laut Royal Caribbean finden sich, wie auf den anderen Icon-Schiffen auch, acht als „Stadtviertel“ konzipierte Bereiche und mehr als 40 Restaurants an Bord.

Angetrieben wird die „Legend of the Seas“ mit Flüssigerdgas (LNG) und verfügt laut Reederei über Systeme zur Abwärmerückgewinnung und über Landstromanschlüsse.