Wenn sich Wanderweg und Weide kreuzen, lässt sich ein Kontakt zwischen Mensch und Kuh kaum vermeiden. Damit dieser möglichst friedlich abläuft, können Wandersleute einige Dinge beachten.

Schön aber gefährlich: Auf Weiden sollten Wanderer Abstand zu Kühen halten und Hunde stets anleinen.

Berlin - Beim Wandern kommt es immer mal wieder zu Begegnungen zwischen Mensch und Kuh - immerhin führen viele Wege mitten durch Almen. Manch einer freut sich vielleicht über die tierische Begegnung, andere sind eher vorsichtig bis ängstlich. Denn ganz selten kommt es mit den in der Regel friedlichen Tieren auch zu Unfällen.

Wie verhält man sich richtig, wenn ein Kuhkontakt unvermeidlich ist?

Die Sektionen München und Oberland des Deutschen Alpenvereins geben Wanderinnen und Wanderern 5 goldene Verhaltensregeln an die Hand: