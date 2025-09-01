So verhalten Sie sich richtig Sicher wandern: 5 wertvolle Tipps für Begegnungen mit Kühen
Wenn sich Wanderweg und Weide kreuzen, lässt sich ein Kontakt zwischen Mensch und Kuh kaum vermeiden. Damit dieser möglichst friedlich abläuft, können Wandersleute einige Dinge beachten.
Berlin - Beim Wandern kommt es immer mal wieder zu Begegnungen zwischen Mensch und Kuh - immerhin führen viele Wege mitten durch Almen. Manch einer freut sich vielleicht über die tierische Begegnung, andere sind eher vorsichtig bis ängstlich. Denn ganz selten kommt es mit den in der Regel friedlichen Tieren auch zu Unfällen.
Wie verhält man sich richtig, wenn ein Kuhkontakt unvermeidlich ist?
Die Sektionen München und Oberland des Deutschen Alpenvereins geben Wanderinnen und Wanderern 5 goldene Verhaltensregeln an die Hand:
- Halten Sie Abstand und leinen Sie Hunde an:
- Achten Sie auf die richtige Körpersprache:
- Seien Sie besonders vorsichtig beim Kontakt mit Kälbern:
- Bewahren Sie auch bei einem Angriff möglichst Ruhe:
- Beobachten Sie schon frühzeitig das Verhalten der Tiere: