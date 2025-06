Günstig in die Sonne

Wer ganz flexibel ist, kann an den Flughafen fahren und dort eine Reise buchen, die Stunden später losgeht. Veranstalter nennen das „Super-Last-Minute“.

Hannover/Frankfurt - Die Sommerferien stehen vor der Tür. Und viele Urlauber entscheiden sich erst kurzfristig, ob sie verreisen und wohin. Das zeigt eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter großen deutschen Reiseveranstaltern.

Die Branchengrößen Alltours, Schauinsland-Reisen und Anex beobachten zuletzt deutliche Buchungszuwächse für die Hauptreisezeit. Mit dem Beginn der Ferienzeit rechnet man „mit einem starken Last-Minute-Sommer“, teilt der Touristikchef von Schauinsland-Reisen, Andreas Rüttgers, mit.

Deutschlands größter Veranstalter hat ähnliche Erwartungen: „Dieses Jahr könnte es erstmals seit mehreren Jahren wieder einen größeren Last-Minute-Sommer geben“, sagt Tui-Deutschland-Sprecher Aage Dünhaupt.

Der Grund: Obwohl die Veranstalter Rekordzahlen bei den Frühbuchern vermeldeten, die ihren Sommerurlaub schon Herbst und Winter gebucht haben, sind längst nicht alle Kapazitäten ausgeschöpft.

Für alle, die in den kommenden Wochen wegwollen, gibt es deshalb noch Angebote mit teils hohen Rabatten. Wobei jetzt viele andere kurz entschlossene Reisende auch buchen. „Mit der immer näher rückenden Hauptsaison steigt seit Mai die Buchungsdynamik deutlich an“, beobachtet etwa Jan Mayer, Geschäftsführer für Touristik und Finanzen bei Alltours.

Darum gilt: Der allerletzte Drücker ist nur etwas für ganz Flexible. Das allerdings kann sich dann besonders auszahlen. Was Last-Minute-Jäger wissen müssen:

Wo gibt es noch Kapazitäten in den Sommerferien?

Laut den Veranstaltern sind in allen Zielgebieten – von den Kanaren, über die Mittelmeerländer bis zur deutschen und polnischen Ostseeküste - noch Reisen buchbar. Groß sind die Kapazitäten demnach besonders in Ägypten, Bulgarien, Tunesien und der Türkei. Wobei es in der Türkei bei beliebten Hotels mit hohen Weiterempfehlungsraten zu den Ferienterminen schon eher knapp aussehe, schränkt zumindest Anex ein, zu deren Marken unter anderem der Türkei-Spezialist Öger Tours zählt. Das Flugangebot sei aber allgemein gut.

Wie viele Rabatte sind bei Last-Minute-Buchungen drin?

Steht die Saison an und Plätze im Flieger oder Zimmer sind noch leer, werden Airlines und Hotels aktiv. Sie bieten Preisnachlässe, dadurch können Reiseveranstalter günstigere Reisepakete schnüren. Was bei den Veranstaltern im Detail an Ersparnis bei Last-Minute-Buchungen für die Sommerferien drin ist:

Alltours: Je nach Reiseziel und Hotel seien für die Hauptsaison im Sommer Nachlässe von bis zu 40 Prozent möglich, so Finanzen- und Touristikchef Mayer.

Schauinsland-Reisen: Je nach Zielgebiet und Reisetermin seien Einsparungen zwischen 10 und 30 Prozent im Vergleich zu regulären Katalogpreisen drin, so Touristikchef Rüttgers.

Neckermann Reisen, Öger Tours, Anex Tour und Bucher Reisen: Je nach Urlaubsland und Region legen die Marken der Anex-Gruppe Angebote mit einer Ersparnis von 30 bis zu 50 Prozent auf. Man gebe die Rabatte der Airlines und Hoteliers 1:1 an Kunden weiter, so das Unternehmen.

Tui Deutschland: Einzelne Hotels könnten zu bestimmten Terminen mit bis zu 40 bis 50 Prozent Rabatt gebucht werden, so Sprecher Aage Dünhaupt.

Dertour, ITS, Meiers Weltreisen und Travelix: Im besten Falle seien Schnäppchen mit einer Ersparnis von bis zu 50 Prozent drin, so Sven Schikarsky, der Produktchef dieser Veranstaltermarken der Dertour Group ist. Das Gros der Einsparungen liege aber darunter.

Was sind die besten Tipps für Schnäppchen?

Klar ist: Wer in der Sommerferienzeit ein ganz bestimmtes Hotel in einem beliebten Urlaubsort haben möchte, und dorthin in einer festgelegten Woche mit annehmbaren Flugzeiten vom nächstgelegenen Airport abfliegen möchte, wird vermutlich lange und vielleicht vergeblich suchen und darf nicht auf Rabatte hoffen. Hier ist zeitiges Buchen im Herbst oder Winter mit den entsprechenden Frühbucherrabatten die bessere Option.

Last-Minute-Schnäppchen abgreifen können vor allem Urlauber, die flexibel sind. So lohnt sich den angefragten Veranstaltern zufolge:

Abflughäfen außerhalb des eigenen Bundeslandes in den Blick nehmen. Vor allem, wenn dort gerade keine Schulferien sind.

Reisedaten variieren. 7 oder 14 Tage mit Flügen am Wochenende: Das sind besonders nachgefragte Zeiträume. Ratsam ist, nach Abflügen unter der Woche zu schauen und auch Reisezeiten von 8, 11 oder 16 Tagen in den Blick zu nehmen.

Muss es Spanien oder Griechenland sein? Wer in die Sonne möchte und dabei nicht auf ein Urlaubsland festgelegt ist, schöpft die Angebotspalette für kurzfristige Buchungen voll aus – und damit auch die Sparpotenziale.

Tipp: Online-Buchungsportale und Websites der Veranstalter bieten viele Filteroptionen für die Urlaubssuche. Tut man sich allerdings schwer damit, dort das optimale Angebot zu finden, kann der Gang ins Reisebüro lohnen.

Die Fachleute dort greifen, wie die Portale im Netz, auf die großen Pauschalreise-Datenbanken zurück, können aber möglicherweise noch die entscheidenden Anpassungen für die perfekte Reise finden, die man daheim am PC oder Tablet nicht hinbekommt. Zum Beispiel hinsichtlich der Flugzeiten. Dazu kommt die persönliche Beratung.