Viele Stadien haben mehr zu bieten als nur Sportevents. Bei diesen Touren in Deutschland, Großbritannien und Katalonien kommen Fans, Abenteuerlustige und Gourmets auf ihre Kosten.

Berlin - Das Spielfeld betreten, die Umkleidekabinen der sportlichen Idole besichtigen oder einmal im Presseraum sitzen: Viele Stadien bieten Führungen an, die einen Blick hinter die Kulissen erlauben.

So weit, so normal. In manchen Stadien gibt es noch mehr: von Kletter-Touren bis zu Fine Dining. Eine Auswahl europäischer Arenen:

Olympiastadion München: Adrenalin für fliegende Füchse

Das ist etwas für Adrenalinjunkies. Im Münchner Olympiastadion geht es nicht nur unters Dach, sondern bei der Zeltdach-Tour auch rauf aufs Dach. Bei dem Spaziergang in schwindelerregender Höhe bietet sich Mutigen ein Ausblick auf die Stadt, auch die Gipfel der Alpen sind in der Ferne zu erkennen.

Wem das nicht genug Nervenkitzel ist, der kann zum Ende der Tour mit der Seilrutsche „Flying Fox“ (Fliegender Fuchs) quer über das Stadion gleiten.

Wembley-Stadion London: Königliche Atmosphäre

Das Wembley-Stadion ist eine Ikone, nicht nur, aber gerade für Fußballfans. Und es war Schauplatz sportlicher Dramen, darunter das legendäre WM-Finale von 1966 mit dem „Wembley-Tor“. Das alte Wembley wurde 2003 abgerissen und durch einen Neubau an gleicher Stelle ersetzt. Dieser wurde 2007 eröffnet, mit einem 133 Meter hohen Stahlbogen als Erkennungszeichen.

Geblieben ist die Royal Box, die Teil der Stadiontour durch das Wembley ist. Das ist die Ehrentribüne, wo Mitglieder des Königshauses und Promis Platz nehmen und auf der traditionell die Pokale übergeben werden - etwa an den Gewinner des FA-Cups. Im neuen Stadion muss die siegreiche Mannschaft dafür 107 Treppenstufen erklimmen. Im alten Wembley waren es 39.

Olympiastadion Berlin: Geschichte, Lichtshow, Gipfelsturm

Zu den Olympischen Sommerspielen 1936 ließ das NS-Regime das Berliner Olympiastadion errichten - ein Großprojekt mit propagandistischer Wirkung. Interessierte können sich in der Themen-Tour Geschichte auf eine historische Reise durch die Sportstätte begeben. Auch Touren mit Fokus auf Sport und Architektur werden angeboten.

Im heutigen Heimstadion von Hertha BSC gibt es noch weitere spezielle Führungen: die Lichterlebnis-Tour etwa mit Licht- und Musikshows oder die Gipfelstürmer-Tour, bei der die Besucher mit Helm unters Dach steigen.

Camp Nou Barcelona: Selbst die Baustelle ist Besuch wert

Das Heimstadion des FC Barcelona ist nicht nur das größte Fußballstadion Europas, sondern auch das größte reine Fußballstadion der Welt mit seinem Fassungsvermögen von 99.354 Zuschauern. Es befindet sich zwar gerade im Umbau, hat aber auch in dieser Phase einiges zu bieten.

Bei der Barça Immersive Tour können Besucher mittels Virtual Reality bereits jetzt einen Eindruck vom neuen Camp Nou nach dem Umbau gewinnen. Das interaktive FC Barcelona Museum gewährt Fußballfans Einblicke in die Geschichte und Zukunft des Vereins. Und wer sich etwas austoben möchte, kann sich bei der „Robokeeper Challenge“ im Toreschießen versuchen.

Signal Iduna Park Dortmund: Gelbe Wand und Gefängnisgitter

Der „Tempel“, wie Fans von Borussia Dortmund ihn nennen, ist das größte Fußballstadion in Deutschland (Fassungsvermögen: 81.365 Zuschauer). In verschiedenen Führungen haben Besucher die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.

Die Highlights: die weltbekannte Südtribüne, Gelbe Wand genannt, deren Plätze bei Fans äußerst begehrt sind. Spielerkabine und Spielertunnel - und das Stadiongefängnis. Hierher kommt sonst nur hin, wer bei Spielen durch Randale oder andere Vergehen negativ auffällt.

Tottenham Hotspur Stadium London: Wer wagt es?

London hat noch ein weiteres Stadion mit besonderer Tour im Petto. In der Heimspielstätte des Fußballvereins Tottenham Hotspur geht es beim „The Dare Skywalk“ hoch hinaus: Besuchende können aufs Dach klettern und von einer Aussichtsplattform aus den Blick auf die Londoner Skyline genießen.

Krönen lässt sich das Erlebnis mit „The Edge“. Besonders Wagemutige können sich vom Rand des Dachs in freiem Fall abseilen lassen.

Celtic Park Glasgow: Gourmet-Dinner im Paradies

Bereits seit 1892 ist der Verein Celtic Glasgow hier zu Hause. Während Fans ihr Stadion auch liebevoll „Paradise“ nennen, hat sich der Celtic Park wegen seiner intensiven und einschüchternden Atmosphäre bei Gastmannschaften eher als Hölle einen Namen gemacht.

Wer sich nicht nur für Fußball, sondern auch für gutes Essen interessiert, kommt mit dem „Tour & Dine“-Paket auf seine Kosten. Denn nach der Tour durch das Stadion warten ein Gourmet-3-Gänge-Menü und Wein auf die Besucher.