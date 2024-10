Tokio scheint am Horizont einfach nicht zu enden: Besonders nachts beeindruckt die Aussicht auf die Metropole vom Skytree-Fernsehturm.

Tokio - Etwa 37 Millionen Einwohner zählt Tokio, das mit den umliegenden Städten die größte Metropolregion der Welt bildet. Wer nicht den Überblick verlieren will, plant den Besuch in Japans Hauptstadt besser sorgfältig. Zum Beispiel mit dieser Liste von fünf Klassikern unter den unzähligen Attraktionen Tokios:

1. Der Meiji-Schrein

Der berühmte Schrein in einem zentralen Park in Shibuya ist Kaiser Meiji und seiner Frau gewidmet. Umgeben von einem Wald, bietet der Schrein einen Ruhepol in der Großstadt. Das Areal wird gerne für Hochzeiten und Zeremonien benutzt. Info: www.meijijingu.or.jp/en

2. Tokyo Skytree

Der Fernsehturm ist mit 634 Metern das höchste Bauwerk Japans und das dritthöchste der Welt. Die Aussichtsplattform in 350 Metern Höhe bietet abends einen unvergleichlichen Blick über das Lichtermeer der Metropole, das sich bis zum Horizont erstreckt. Info: www.tokyo-skytree.jp/en

3. Senso-ji-Tempel

Der Senso-ji Tempel in Asakusa ist Tokios ältester und bekanntester buddhistischer Tempel. Der Zugang führt durch das „Donnertor“ und über eine belebte Einkaufsmeile. Hier tummeln sich die Touristen. Am besten zu Randzeiten kommen. Info: www.senso-ji.jp/english

4. Shibuya Crossing

Die weltberühmte Kreuzung gilt als der am stärksten frequentierte Fußgängerübergang der Welt. Alle zwei Minuten kreuzen hier bis zu 2.500 Menschen die Straßen. Das Viertel Shibuya ist ein Zentrum für Shopping, Entertainment und Nachtleben. Info: www.japan.travel/de/spot/2177

5. Ginza

Das glamouröse Einkaufsviertel ist bekannt für seine Luxus-Boutiquen, Kaufhäuser und gehobenen Restaurants. Hier finden sich einige der ältesten Warenhäuser der Hauptstadt. Auch die Kunstszene ist elaboriert: So wird im Theaterhaus Kabukiza die traditionelle Darstellungskunst Kabuki gepflegt. An Wochenenden ist die Hauptstraße des Viertels Fußgängerzone. Info: www.gotokyo.org/de/destinations/central-tokyo/ginza/index.html