Bei Reisen in Nicht-EU-Länder sind eSIM-Tarife fast unersetzlich: Sie liefern günstig mobile Daten. Und man kann sie parallel zur Haupt-SIM nutzen. Doch in der Türkei gibt es nun Einschränkungen.

Urlauber, die in der Türkei eine eSIM für mobile Daten nutzen möchten, sollten diese noch vor der Abreise herunterladen, installieren und aktivieren.

Berlin - Viele eSIM-Tarife lassen sich innerhalb der Türkei seit Mitte Juli offenbar nicht mehr buchen oder aktivieren. Urlauber, die in dem Land einen Datentarif ohne physische SIM-Karte nutzen möchten, sollten die eSIM deshalb noch daheim kurz vor der Abreise herunterladen, installieren und aktivieren, rät das Telekommunikationsportal „Teltarif.de“. Mit diesem Workaround funktionierten die eSIMs verschiedenen Berichten Reisender zufolge in der Türkei dann problemlos.

Das Aktivieren eines eSIM-Tarifs funktioniert ganz einfach in der App des jeweiligen Anbieters oder durch das Scannen eines QR-Codes, den man erhält, nachdem man den Tarif bezahlt hat.

Da die Türkei nicht unter die EU-Roaming-Verordnung fällt, kommen auf Urlauber, die ihren normalen Handytarif aus Deutschland zum Surfen oder Telefonieren in der Türkei nutzen, im Zweifel hohe Kosten zu.

Im Zweifel über WLAN und Messenger kommunizieren

Eine kostenneutrale Alternative sind WLAN-Netze, etwa im Hotel. Denn darüber ist wie bei mobilen Daten per eSIM natürlich nicht nur das Surfen möglich, es lassen sich auch Messenger-Apps nutzen, deren Funktionen klassische Telefonate und SMS ersetzen können. Aber auch hier droht - je nach Tarif - eine Kostenfalle. Ist die Funktion WLAN-Anrufe aktiviert, können durch Anrufe möglicherweise Kosten entstehen.

In der Türkei gekaufte, physische SIM-Karten sind laut „Teltarif.de“ grundsätzlich keine Alternative für Urlauber, weil diese lokalen SIMs in auslän­dischen Handys nach kurzer Zeit nicht mehr funktionierten. Zur Freigabe müsste die IMEI-Seri­ennummer des mitge­brachten Gerätes in der Türkei regis­triert werden.