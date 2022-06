In vielen europäischen Urlaubsgebieten wurden die Corona-Maßnahmen bereits aufgehoben. Einige Länder bestehen jedoch weiterhin auf Maskenpflicht und 3G-Regel. Wie ist in Spanien, Frankreich und Co. aktuell die Lage?

Halle (Saale)/DUR/jsp – In vielen europäischen Ländern wurden bereits alle Corona-Maßnahmen aufgehoben. Dazu zählen zum Beispiel Dänemark, Schweden oder die Niederlande. An einigen beliebten Reisezielen bleiben die Corona-Regeln vorerst erhalten. Wir fassen zusammen, in welchen Ländern welche Regeln herrschen.

In diesen fünf beliebten Urlaubszielen gelten folgende Regeln:

Corona-Maßnahmen in Spanien:

Seit dem 19. April 2022 ist auch in Spanien die Maskenpflicht größtenteils entfallen. Ausschließlich in den öffentlichen Verkehrsmitteln muss weiterhin eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.

Das Archivfoto zeigt den Strand Es Trenc auf Mallorca. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa ZB

Seit dem 2. Juni 2022 müssen Urlauber aus EU-Staaten bei der Einreise nach Spanien keine Impfausweise oder negativen Testergebnisse mehr vorzeigen. Auch ein Einreiseformular muss nicht mehr ausgefüllt werden. Für die Einreise aus Ländern außerhalb der EU gilt weiterhin die 3G-Regel.

Auf den bei den Deutschen so beliebten Balearen gilt zusätzlich ein Rauchverbot in den Außenbereichen der Gastronomie. Die Abstandsregel von 1,5 Metern zu anderen Personen bleibt im Freien bestehen.

Corona-Maßnahmen in Frankreich:

Auch in Frankreich bleibt die Maskenpflicht im öffentlichen Nah- und Fernverkehr bestehen. Für die Einreise nach Frankreich bleibt die 3G-Regel weiterhin bestehen. Im öffentlichen Leben ist das vorzeigen eines entsprechenden Nachweises nicht mehr nötig.

Geimpfte und Genesene müssen bei der Einreise ihre entsprechenden Nachweise vorlegen. Ungeimpfte müssen ein negatives Testergebnis bei sich führen. Das PCR-Testergebnis darf nicht älter als 72 Stunden sein, das Schnelltest-Ergebnis nicht älter als 48 Stunden.

ARCHIV - Angesichts wesentlich berühmterer Anlagen wie Versailles gilt das Château de Miromesnil eher als Geheimtipp unter den französischen Schlossgärten. Foto: Daniela David/dpa-tmn dpa-tmn

Corona-Maßnahmen in Italien:

Seit dem 1. Juni 2022 entfallen die coronabedingten Einreisebedingungen in Italien. Für das öffentliche Leben Italiens ist die 3G-Regel bereits abgeschafft worde. Eine Maskenpflicht gibt es nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Schulen. Ein Mindestabstand von einem Meter muss weiterhin gewahrt werden.

Corona-Maßnahmen in Portugal:

Auf dem portugiesischen Festland entfällt die Maskenpflicht im öffentlichen Leben. Im Nah- und Fernverkehr, sowie in medizinischen Einrichtungen, bleibt die Maskenpflicht bestehen.

Eine Gesundheitserklärung muss vor der Einreise nicht mehr ausgefüllt werden, ein Impf- oder Genesenennachweis oder ein negatives Testergebnis genügt. Ein PCR-Testeergebnis darf nicht älter als 72 Stunden sein, das Ergebnis des Antigen-Schnelltest nicht älter als 24 Stunden. Die Testpflicht gilt auch für Reisende, die kein EU-Impfzertifikat besitzen.

Die Regeln für die portugiesischen Inseln können von denen des Festlands abweichen. Für die Einreise nach Madeira gibt es keine coronabedingten Einschränkungen mehr. Für einen Besuch der Azoren gelten dieselben Regeln wie für das portugiesische Festland. Reisende, die kein EU-Impfzertifikat besitzen, müssen zusätzlich eine Gesundheitserklärung für die Azoren ausfüllen.

Corona-Maßnahmen in Türkei:

Seit dem 1. Juni 2022 gibt es keine coronabedingten Einreisebestimmungen mehr. An Flughäfen kann es weiterhin zu stichprobenartigen Fiebermessungen kommen. Bei erhöhter Temperatur oder Fieber können weitere Maßnahmen angeordnet werden.

In der Türkei wurde die Maskenpflicht in Innenräumen am 26. April 2022 aufgehoben. Lediglich in den öffentlichen Verkehrsmitteln und im Gesundheitswesen muss weiterhin eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. In der Öffentlichkeit wird empfohlen einen Mindestabstand von drei Schritten einzuhalten.

Kurzfristige Änderungen der Maßnahmen

Die Corona-Maßnahmen der einzelnen Länder können sich je nach Pandemielage auch kurzfristig ändern. Informationen zu den verschiedenen Reisezielen und den aktuellen Regelungen gibt es auf der Seite des Auswärtigen Amts oder auf den Seiten der zuständigen Gesundheitsbehörden der Länder.

Stand 13.06.22. Alle Angaben ohne Gewähr.