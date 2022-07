Es ist Hauptreisezeit und viele Urlauber verbringen ihren Sommer am Meer. Egal ob deutsche Küste, Türkei oder Mallorca - der Badespaß ist auch von den Temperaturen abhängig. Mit diesen Wassertemperaturen können Sie aktuell rechnen:

Für einen schönen Tag am Strand ist die Wassertemperatur wichtig. Foto: Andreas Arnold/

Magdeburg/DUR/esu – Es ist Urlaubszeit und viele Menschen verabschieden sich in ihren Sommerurlaub. Egal ob Spanien, Italien oder an die deutsche Küste. Urlauber freuen sich über angenehme Wassertemperaturen - doch wie warm ist das Wasser akutell in den beliebtesten Urlaubsregionen? Eine Zusammenfassung . (Stand: 28. Juli 2022)

Deutschland: Wassetemperatur an Nord- und Ostseeküste

Ob Ostfriesische Inseln, Rügen oder Usedom: Laut Handelsblatt steht das eigene Land auf Platz eins der beliebtesten Reiseziele im Sommer. 7,4 Prozent verbrachtem im vergangenen Jahr ihren Haupturlaub an den deutschen Küsten. So sollen die aktuellen Wasser- und Lufttemperaturen vor Ort sein:

Ostsee Usedom: Wasser 20 °C, Luft 19 °C

Rügen: Wasser 18 °C; Luft 19 °C

Kiel: Wasser 18 °C; Luft 20 °C

Warnemünde: Wasser 20 °C; Luft 17 °C

Zingst: Wasser 19 °C; Luft 18 °C

Nordsee Borkum: Wasser 19 °C; Luft 17 °C

Cuxhaven: Wasser 19 °C; Luft 18 °C

Sylt: Wasser 18 °C; Luft 16 °C

Norderney: Wasser 20 °C; Luft 17 °C

Italien: Wassertemperaturen auf Sizilien und Sardinien

Italien ist ein Klassiker unter den Urlaubszielen. Im vergangenen Jahr verbrachten 4,4 Prozent der Deutschen ihren Urlaub in dem Land am Mittelmeer. Besonders beliebt sind Sizilien und Sardinien:

Sizilien: Wasser 26 °C; Luft 36 °C

Sardinien: Wasser 28 °C; Luft 37 °C

Spanien: Wassertemperaturen auf den Balearen und Kanaren

Die spanischen Balearen und Kanaren sind mit die beliebtesten Reiseziele der Deutschen. Vor allem Mallorca gilt als das Urlaubsziel schlechthin. Aber auch die anderen Inseln der Balearen und Kanaren gehören zu den Top-Reisezielen.

Balearen Mallorca: Wasser 29 °C; Luft 34 °C

Ibiza: Wasser 29 °C; Luft 29 °C

Menorca: Wasser 29 °C; Luft 32 °C

Formentera: Wasser 29 °C; Luft 29 °C

Kanaren Gran Canaria: Wasser 22 °C; Luft 24 °C

Lanzarote: Wasser 22 °C; Luft 26 °C

Teneriffa: Wasser 22 °C; Luft 26 °C

Fuerteventura: Wasser 22 °C; Luft 28 °C

La Gomera: Wasser 22 °C; Luft 19 °C

El Hierro: Wasser 22 °C; Luft 17 °C

La Palma: Wasser 23 °C; Luft 14 °C

Türkei: Wassertemperaturen in Antalya und an der türkische Riviera

Die Türkei hat es auf Platz vier der beliebtesten Reiseziele geschafft.

Antalya: Wasser 25 °C; Luft: 34 °C

Türkische Riviera: Wasser 26 °C; Luft 33 °C

Wassertemperaturen sind an der Küste wärmer

Die höchsten Wassertemperaturen erreichen die Badeorte der beliebten Reiseziele meist in den Sommermonaten Juli und August, schreibt Wassertemperatur.org auf ihrer Webseite. Gerade in Küstennähe erreicht das Wasser an warmen Tagen jedoch deutlich höhere Werte als die angegebenen Wassertemperaturen.