Sand, Sonne, Meer und Pyramiden - und dann Ärger mit Behörden? Wer mit dem Personalausweis nach Ägypten reist, stößt zunehmend auf Probleme. Und das ist nicht die einzige Neuerung für Urlauber.

Berlin - Eigentlich kann man den Ägypten-Urlaub mit dem Personalausweis in der Tasche antreten. Doch das sorgt nach Angaben des Auswärtigen Amtes mittlerweile zunehmend für Probleme. Denn nicht jede Stelle innerhalb Ägyptens sehe die kleine Plastikkarte als ausreichendes Ausweisdokument an. Zur Sicherheit wird daher nun ausdrücklich der Reisepass empfohlen. Bei Einreise sollte er noch für mindestens 6 Monate gültig sein.

Urlauber nach Hurghada und Co. müssen sich auch auf ein neues Einreisesystem einstellen. Die bisher zusätzlich zum Visum nötigen Einreisekarten auf Papier werden schrittweise abgeschafft und durch ein digitales System ersetzt. Wie das Fachportal „fvw“ berichtet, ist hier aber nach Auskunft einiger befragter Reiseunternehmen noch nicht jedes Detail geklärt. Urlauber tun daher gut daran, rechtzeitig vor der Abreise Kontakt mit dem Reiseunternehmen zu suchen - um auf dem neuesten Stand zu sein.

An den grundsätzlichen Einreisebedingungen für Ägypten-Urlauber soll sich aber nichts ändern. Man benötigt weiterhin ein Visum, das vorab online beantragt werden kann. An vielen Flughäfen werden auch Ankunftsvisa (visa on arrival) ausgestellt.