Maut und Vignette in den Nachbarländern: Was muss ich wo zahlen?

Von Linda May van Bui

Von Linda May van Bui

Die Urlaubssaison naht und viele Menschen planen dann ihre Reise in angrenzende Urlaubsregionen mit dem Auto. Eine häufige Frage die dabei aufkommt: In welchen Nachbarländern muss ich eine Maut zahlen? Und brauche ich eine Vignette, um einzureisen? Hier gibt es die Antworten.

Um in ein anderes Land mit dem Auto einzureisen, werden oftmals Mautgebühren fällig. Foto: Bernd Weissbrod/Symbol/

Magdeburg/DUR - Die Reise mit dem Auto ist nach wie vor ein beliebte Art in den Urlaub zu fahren. Im Jahr 2021 waren es rund 20 Millionen Menschen, die ihre Haupturlaubsreise in den letzten 12 Monaten mit dem Auto gemacht hatten. Doch bei der Einreise in unsere europäischen Nachbarländer sollte vor allem vorab geprüft werden, ob eine Mautgebühr oder die Beschaffung einer Vignetten verlangt werden. Ein Überblick.

Das kostet die Maut in Polen

Um mit dem Auto nach Polen zu fahren, muss vor Einreise eine Maut bezahlt werden. Das betrifft insbesondere die Hauptverkehrsstrecken A1, A2 und A4. Wie viel Maut Maut gezahlt werden muss, hängt dabei von Fahrzeug und Strecke ab. Preisbeispiele für Pkw sind:

Autobahn A1: Gdansk – Torun (178 km) = 29,90 Zloty (7€)

Autobahn A2: Swiecko – Konin (255 km) = 78 Zloty (18,30€)

Autobahn A4: Katowice – Krakau (79 km) = 20 Zloty (4,70€)

Auf anderen Streckenabschnitten oder auf Schnell- und Fernstraßen müssen nur Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 3,5 Tonnen Maut bezahlen. Das betrifft dann in der Regel Lkw, Busse, Wohnmobile oder Pkw mit Anhängern.

So viel kostet die Vignette in Tschechien

In Tschechien gilt eine Vignettenpflicht. Es gibt daher keine mautfreien Streckenabschnitte. Alle Fahrzeuge müssen auf allen Autobahnen und Schnellstraßen das Portmonee zücken. Eine streckenabhängige Maut fällt nur für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen an. Die Preise für Kraftfahrzeuge bis 3,5 Tonnen belaufen sich auf:

10 Tage: 12,50 Euro

1 Monat: 18 Euro

1 Jahr: 60 Euro

So teuer ist die Maut in Österreich

Auch in Österreich müssen sich Reisende auf eine Vignettenpflicht einstellen - dort auch bekannt als "Pickerl". Für die Platzierung des "Pickerl" gelten strenge Regeln. Am besten sollte die Vignette links oben auf der Windschutzscheibe oder mittig hinter dem Rückspiegel angebracht werden. Wichtig: Sie muss immer gut zu sehen sein.

Preise für Kraftfahrzeuge bis 3,5 Tonnen (Motorräder ausgenommen):

10 Tage: 9,20€

2 Monate: 26,80€

1 Jahr: 89,20€

Sondermauten für Brücken, Tunnel, Schnellstraßen oder ähnliches können zusätzlich anfallen.

Das kostet die Vignette in der Schweiz

In der Schweiz gilt ebenfalls Vignettenpflicht. Das Besondere: für dieses Land muss immer eines Jahresvignette im Wert von 36,50€ oder 40 Franken gekauft werden. Diese ist dann in der Regel 14 Monate gültig.

Zusätzliche Gebühren werden auch für bestimmte Pässe oder Tunnel fällig Sozum Beispiel für den Straßentunnel am Großen St. Bernhard (26,90 Euro einfache Fahrt, 43,10 Euro für Hin- und Rückfahrt) und den Tunnel Munt-la-Schera fällig. Bei diesem Tunnel unterscheiden sich die Preise in Sommer- und Winterpreise sowie in Tag- und Nachttarife.

Maut in Frankreich - so teuer ist die Gebühr

In Frankreich kommen auf Urlaub streckeabhängige Mautgebühren zu. Die Gebühr kostet zwischen 7 und 16 Cent pro Kilometer und variiert je nach Streckenabschnitt. Zudem können Sondermauten für Brücken, Tunnel oder ähnliches anfallen.

Verschiedene Umgehungsstraßen in der Nähe von großen Städten sind allerdings mautfrei. So zum Beispiel die Straßen um Paris, Lyon, Bordeaux und Marseille sowie einige Strecken im Elsass/Lothringen, der Auvergne und Bretagne.

Maut in Luxemburg, Belgien, Niederlande und Dänemark?

Eine gute Nachricht für alle Urlauber, die mit dem Auto reisen - in diesen Ländern fällt keine Mautgebühr oder Vignettenpflicht an. lediglicht Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen, teilweise streckenabhängig, zahlen.