Wie die Welt diesmal Silvester feiern will

Die Silvesterfeierlichkeiten rund um den Globus sind wieder fast wie früher vor Corona. Was wo zum Jahreswechsel passiert: von Sydney über Dubai bis Kiew, Berlin, Paris, London, Rio oder New York.

Am Brandenburger Tor in Berlin treten DJ BoBo und die Scorpions anlässlicher der Silvester-Show „Willkommen 2023“ im ZDF auf.

Berlin - Wenn Milliarden Menschen in der Nacht zum Sonntag - dem 1. Januar 2023 - das neue Jahr begrüßen, ist die Pandemie anders als in den beiden Vorjahren fast vergessen. In Deutschland gelten keine Kontaktbeschränkungen mehr, und auch Feuerwerk wird wieder verkauft.

Notaufnahmen erwarten Einsätze wie in Vor-Corona-Zeiten. Auch in der Ukraine wollen sich viele einen feierlichen Abend mit Neujahrsgeschenken und Festessen nicht nehmen lassen - trotz des Krieges.

Service:

26 Stunden dauert es wieder zwischen 11.00 Uhr MEZ am 31. Dezember und 13.00 Uhr MEZ am 1. Januar, bis der ganze Globus ins neue Jahr gerutscht ist. Es beginnt im Inselstaat Samoa und endet wieder im Pazifik an den unbewohnten Eilanden Bakerinsel und Howlandinsel. -

31. Dezember (MEZ):

+ 1100 Der Inselstaat Samoa startet als erstes Land ins Jahr 2022

+ 1400 z.B. Sydney in Australien begrüßt das neue Jahr

+ 2100 z.B. Armenien, Vereinigte Arabische Emirate

+ 2200 z.B. Türkei, Kenia

+ 2300 z.B. Ukraine, Griechenland, Finnland, Baltikum, Rumänien

+ 0000 z.B. Deutschland und weite Teile der EU

1. Januar (MEZ):

+ 0100 z.B. Großbritannien, Portugal, Island

+ 0400 z.B. Teile Brasiliens (Rio), Argentinien, Uruguay

+ 0600 z.B. US-Ostküste mit New York, Kuba, Peru

+ 0700 z.B. Mexiko-Stadt und Teile der USA (Chicago)

+ 0900 z.B. Kalifornien in den USA mit Los Angeles

+ 1300 Bakerinsel und Howlandinsel im Pazifik (unbewohnt)