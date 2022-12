Ganz klassisch wird der an Weihnachten und Silvester beliebte "Kapfen blau" im Fischerhof Gahrns in Gardelegen laut Rezept zubereitet. Die namengebende Blaufärbung ist auf die Schleimschicht der Fischhaut zurückzuführen, die beim Garen eine blassblaue Farbe annimmt.

Gardelegen - Der Karpfen hat in Mitteleuropa Tradition vor allem zur winterlichen Festtagszeit. Zurück geht das auf eine Zeit, in der der christlichen Lehre entsprechend die Adventswochen als Fastenzeit begangen wurden, deren Höhepunkt am 24. Dezember oft mit einem Fischgericht gewürdigt wurde. Bis heute wird am heiligen Abend und auch an Silvester gerne Fisch serviert.