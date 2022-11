Es ist Adventszeit – in vielen Magdeburger Cafés stehen wieder weihnachtliche Kuchen, Torten und Backwaren auf den Speisekarten. Das Café „Yerevan“ aus Magdeburg-Stadtfeld hat sein hauseigenes Rezept zur Weihnachtszeit der Volksstimme verraten.

Der karamellisierte Birnen-Nusskuchen aus dem Café "Yerevan" aus Magdeburg verströmt besinnliche Gerüche zur Adventszeit und erinnert ganzjährig mit seinen vielen verschiedenen Nüssen an Weihnachten.

Magdeburg - Um Heimat, Traditionen und Kuchen dreht sich alles auch im Café „Yerevan“ in Magdeburg-Stadtfeld – nicht nur zur Adventszeit. Weihnachtlich duftet es hier dank der Zutaten fast das ganze Jahr. „Wir backen typisch armenisch viel mit Nüssen und Honig“, verrät Konditorin Rima Hovhannisyan.

Gemeinsam mit Ehemann Sarmen Nazaryan, der im Service aushilft, und dessen Schwester und Inhaberin Karmen sorgt sie für das Herzstück des familiären Cafés: den Kuchen.

Neben hauseigenen Backkreationen mit deutschen Einflüssen sind bei den Stadtfeldern vor allem auch die traditionellen Honigkuchen beliebt. „Vergleichen kann man die aber nicht mit deutschem Honig-Lebkuchen“, sagt Sarmen. Gemeinsam hätten sie nur, dass beide nicht so viel Zucker enthielten. „Armenische Kuchen sind häufig gar nicht so süß, enthalten dafür oft Früchte.“ So auch der winterliche Birnenkuchen mit karamellisierten Nüssen, dessen Rezept die Konditorin für die Adventszeit gern zur Verfügung stellt.

Preise für die Zutaten trotz Energiekrise bezahlbar

Auch preislich halten sich die Zutaten trotz Energiekrise in Grenzen. Birnen und Orangen haben Saison und sind daher günstig im Einkauf. Nur bei der Nussmischung sollte man bei insgesamt 250 Gramm mit etwa vier Euro rechnen und auch die Butter ist im Discounter derzeit nicht unter 2,30 Euro zu bekommen. „Ja, die Zutaten sind teuer geworden, auch der Strom ist nicht billig“, sagt Sarmen Nazaryan. Das spüre man auch im Café, viele Leute überlegten jetzt zweimal, ob sie das Geld ausgeben wollen. Dennoch solle sich niemand vom Backen abhalten lassen, denn der fertige Kuchen mache alles wieder wett.

Rezept-Tipp: Armenischer Birnen-Nuss-Kuchen aus dem Café „Yerevan“ aus Magdeburg

Nicht nur im Winter wird in der deutsch-armenischen Backstube mit Nüssen und Honig gebacken, verraten Konditorin Rima Hovhannisyan und Ehemann Sarmen Nazaryan. Foto: Kristina Reiher

Zutaten für den Teig

140 Gramm Mehl,

1 Teelöffel Backpulver,

90 Gramm Zucker,

1 Tütchen Vanillezucker,

60 Milliliter Milch,

1 Prise Salz,

2 Eier (Größe M),

250 Gramm Butter

Zutaten für die Birnen-Füllung und das karamellisierte Nuss-Topping

250 Gramm gemischte Nüsse (Haselnüsse, Mandeln, Walnüsse),

40 Gramm Butter,

125 Gramm Zucker,

3 Birnen (etwa 600 Gramm),

Saft einer Orange

Zubereitung des Teigs: Für den Teig die Butter mit dem Zucker, dem Salz und dem Vanillezucker in einer Rührschüssel für mindestens 5 Minuten mit dem Rührgerät oder in der Küchenmaschine schaumig schlagen. Dann die Eier nach und nach hinzugeben und jeweils eine halbe Minute weiterschlagen.

Das Mehl sieben und mit dem Backpulver mischen und abwechselnd mit der Milch hinzugeben und zügig unterrühren. Anschließend den Teig in die mit Butter vorgefettete Backform geben und glatt streichen.

Zubereitung der Birnen-Füllung und des Nuss-Toppings: Für die karamellisierten Nüsse die Haselnüsse, Mandeln und Walnüsse grob hacken. Die Birnen waschen und schälen und das Kerngehäuse entfernen, anschließend in dünne Spalten schneiden. Diese dann mit dem Saft der Orange in einer Schüssel mischen, alles zusammen in einen flachen Topf geben und bei mittlerer Hitze 5 Minuten dämpfen, bis die Birnen bissfest sind. Die Spalten dann wieder aus dem Sud nehmen und abtropfen lassen und den Orangensud beiseite stellen.

Nun den Teig in der Springform mit den Birnenspalten spiralförmig belegen. Im Anschluss die Butter und den Zucker zum Orangensud hinzugeben und aufkochen lassen. Nach und nach die Nüsse dazugeben und karamellisieren lassen. Diese dann beiseite stellen, kurz abkühlen lassen und dann auf den Birnen verteilen.

Anschließend den Kuchen im vorgeheizten Backofen für etwa 35 Minuten bei 175 Grad Ober-Unterhitze oder 160 Grad Heißluft backen. Den Kuchen nach dem Backen in der Form auskühlen lassen und mit Puderzucker bestäuben.

Wir wünschen viel Spaß beim Nachbacken!