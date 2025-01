Nass, kalt und grau da draußen? Da sehnt sich der Körper nach Wärme und Geborgenheit. Wie schön wäre jetzt ein bisschen Wellness. Saunabesuche bieten zudem viele gesundheitliche Vorteile, wie die Förderung der Durchblutung, Stärkung des Immunsystems und Entspannung der Muskulatur.

Möglichkeiten für den Stressabbau gibt es in Mitteldeutschland so einige – oft in ganz besonderer Atmosphäre. Ein Überblick.

1. Mit Blick auf die Berge: die Bodetal Therme in Thale

In der Bodetal Therme in Thale im Harz trifft Entspannung auf Naturidylle. Denn allein der Blick vom dampfenden Außenbecken aus auf die Berglandschaft rund um den Hexentanzplatz wirkt entspannend. Doch vorher geht es in eine der zahlreichen Saunen. Was darf es sein? Die leichte Köhlersauna oder die Hubertus-Sauna mit Kaskaden-Aufguss oder die 90 Grad heiße Hexenblick-Sauna mit Panorama-Fenster?

Für Fans Kneippscher Therapie bietet die Therme zudem Anwendungen auf Basis der fünf Kneipp-Säulen, von Hydro- und Phytotherapie bis zu gezielter Bewegung und Ernährung. Im Innenbereich können Gäste die letzte Stressfalte mit Aroma- oder Dampfbädern, Massagen und Soleanwendungen loswerden.

2. In Stangerode mit den Bisons tanzen

Im Südharzer Leinetal sollten Wellnessfans den Nordmanns einen Besuch abstatten. Das Ressort ist nicht nur für seine Bisonherde im 1.000 Hektar großen Jagd- und Wildpark und die entsprechende gute Küche bekannt. Ruhe und Entspannung finden Gäste auch in der Wellnesslandschaft der Nordmanns. Diese überzeugt mit beheiztem Innenpool samt Poolbar, Whirlpool und verschiedenen Massage- und Sprudelangeboten.

Für Sauna-Fans stehen eine Finnische Sauna, ein Sanarium, eine Biosauna und ein Dampfbad bereit. Besonderer Clou zum Erfrischen: Im Freien wartet eine eiskalte Abkühlung in einem Rundteich. Zum Abschalten bieten verschiedene Ruhezonen Raum, während der Massage- und Kosmetikbereich (Reservierung empfohlen) für zusätzliche Erholung sorgt.

3. Schindelbruch: Luxus für einen Tag

Vom Winter können sich Gäste aber auch im Hotel Schindelbruch bei Stolberg im Südharz verzaubern lassen. Auch ohne Übernachtung ist es möglich, in die Welt des 2.500 Quadratmeter großen Schindelbruch-Spa einzutauchen. Via „Day Spa“ von 11 bis 21 Uhr erhalten Besucher Eintritt zu den fünf verschiedenen Saunen inklusive Dampfbad.

Je nach gebuchtem Programm sind Leistungen im Paket enthalten. Etwa „Auszeit im Wipfelnest“ mit Aromaaufgüssen oder Teilen des Aktivprogramms wie Yoga oder Aquagymnastik. Jede Woche erstellt das Team ein neues Programm. Alternativ bietet Schindelbruch „Moosbett für zwei“ an, in dem Arrangement sind zusätzlich je ein Glas Sekt und eine Aromakerzen-Massage enthalten.

Wer frische Luft schnappen möchte, findet draußen zunächst den Außenpfad für das Barfußtraining. Ein Außenpool soll in diesem Jahr noch entstehen. Aber auch jetzt schon lautet die Empfehlung des Hauses: „Gern zwei Wochen vorher buchen – wegen der hohen Nachfrage.“

4. Ein Eisbrunnen lockt ins Salztal Paradies

Wer traut sich in die 100 Grad heiße Himalaya-Sauna? Der sollte im Salztal Paradies in Bad Sachsa knapp an der Grenze in Niedersachsen einchecken. Insgesamt fünf Saunen laden zum Schwitzen ein. Abkühlung versprechen anschließend die Kneippschläuche, Schwallduschen, eine überdachte Badegrotte im Außenbereich oder ein kühles Tauchbecken. Wer es noch kälter mag, für den ist der Eisbrunnen das Richtige.

5. Mayabad und Aztekensauna: Ein Stück Mexiko in Halle

Oha, im Maya Mare in Halle wird auch Mitternacht der Saunaofen angeheizt. Jeden zweiten Freitag im Monat lädt das preisgekrönte mexikanische Badeparadies zur Mitternachtssauna ein. Das lohnt sich, denn das Saunadorf erstreckt sich auf einer Fläche von 2.500 Quadratmetern und beherbergt vom Mayabad bis zur Aztekensauna ganz verschiedene Hitzevergnügen. In der Ruhevilla Mayapán ist Zeit zum Entspannen.

Dirk Albrecht (links) und Andre Spengler begrüßen Gäste in der frisch umgebauten Heidesauna. (Foto: Silvio Kison)

Die braucht der Körper auch, denn die Möglichkeiten, sich abzukühlen und den Körper damit Einiges abzufordern, sind vielfältig: in den Erlebnisduschen im orange-gelben, tropischen Regen oder im blau-grünen Eisregen, im kühlem Tauchbecken oder mit dem Eis aus dem Eiswürfelbrunnen. Wer mag, schwimmt ins Außenbecken. Zwischendurch lockt ein vitalisierendes Fußbad oder die Solegrotte, in der sich Wasser und Salz in der Luft vermischen und beim Inhalieren die Atemwege stärken.

6. Naturnah mit der Sauna im See bei Leipzig

Zur Abkühlung in einen eiskalten See springen? Die „Sauna im See“ am Cospudener See bei Leipzig macht’s möglich. So können Gäste in der Panoramasauna schwitzen, einen romantischen Blick auf das Wasser genießen und sich danach über einen direkten Zugang zum See abkühlen.

Neben der Außensauna erwarten Besucher zwei Innensaunen mit Temperaturen von 60 bis 100 Grad. Ruhe versprechen zudem die Schaukelliegen mit Seeblick, die Couch-Lounge-Ecke oder das Kaminzimmer. Und klar: Auch in der „Sauna im See“ gehören Massagen zum Spa-Angebot.

7. Tiefenentspannt im Heide Spa in Bad Düben

Wie wäre es mit einem Honig- oder Jojobaöl-Salzpeeling? In Bad Düben vereint das Heide Spa eine großzügige Badelandschaft mit einer vielfältigen Saunawelt. Besonders die Keloblockhaussauna oder die Erdsauna sind diesen Ausflug wert.

Während die traditionelle Blockhaussauna mit ihrer Holzbauweise eine gemütliche Atmosphäre schafft, fördert die in den Boden eingebettete Erdsauna mit den speziellen Klangschalenzeremonien eine tiefe Entspannung. Besucher können das Erlebnis durch wohltuende Massagen und Peelings individuell ergänzen.

Tipp: An der Saunabar gibt es ganztags gratis Wasser.