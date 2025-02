Berlin - Schuhe sind das i-Tüpfelchen eines jeden Outfits. Sie können einem Look Eleganz verleihen, ein modisches Statement setzen - und uns im besten Falle mit Komfort durch den Alltag bringen.

Im Frühjahr und Sommer 2025 prägen sowohl zeitlose Klassiker als auch auffällige Trends die Schuhmode. Das sind die Trends.

Welche Schuhtrends sind diese Saison angesagt?

Besonders auffällig ist das Comeback der Ballerinas. Ein Klassiker, der jetzt mit modernen Details neu interpretiert wird. „Dieser Trend hat sich bereits im Herbst 2024 angekündigt und ist auch im Frühjahr/Sommer 2025 überall zu sehen“, sagt Stilberaterin Dunja Heß. Neben den klassischen, abgerundeten Modellen gibt es nun Varianten mit dekorativen Nieten oder glitzernden Strasssteinen.

Auch Mary-Jane-Schuhe mit Riemchen über dem Fußrücken und spitz zulaufenden oder eckigen Schuhspitzen sind wieder im Kommen. Sie unterscheiden sich damit etwas von der runden Schuhform des Ballerinas. Besonders hübsch sehen sie in Kombination mit Socken aus, was ihnen einen verspielten, aber eleganten Charakter verleiht. „Sie passen hervorragend zu Kleidern oder Röcken und eignen sich ebenso gut für den Alltag wie für die Arbeit“, sagt Dunja Heß.

Welcher Schuh außerdem in dieser Saison in keiner Garderobe fehlen sollte, ist laut Claudia Schulz vom Deutschen Schuhinstitut der Slingback. Diese moderne Variante des klassischen Pumps hat eine offene Fersenpartie. Der Schuh sieht damit nicht nur elegant aus, sondern lässt sich vielseitig stylen. Die Modelle sind sowohl mit kleinen Absätzen als auch flach erhältlich. Im Berufsalltag sind Slingpumps etwa eine gute Alternative zu geschlossenen Schuhen. Und sie sind ideal für sommerliche Temperaturen.

Welche Farben und Muster sieht man kommenden Sommer?

Sanfte Pastelltöne wie Himmelblau, Vanille und Mint finden sich in den Kollektionen wieder, ergänzt durch lebhafte Farben wie Gelb, Orange und Himbeerrot, so Claudia Schulz. Auch metallische Töne wie Silber, Gold und Bronze sind diese Saison zu sehen.

Nach wie vor angesagt sind Animal-Prints, also Tiermuster. „Leo ist ein Klassiker, der sich in allen Schuhtypen wiederfindet, vom Sneaker bis zur Sandale“, sagt Claudia Schulz. Wer mutige Akzente setzen will, findet in den Kollektionen aber auch Zebra- und Schlangenoptiken.

Welche Materialien sind angesagt?

Materialien, die Leichtigkeit und Natürlichkeit ausstrahlen, stehen im Mittelpunkt. So etwa Mesh, ein netzartiges Material, das laut Dunja Heß besonders bei Ballerinas beliebt ist. Nubukleder in Pastell- oder Metallic-Tönen ist ebenfalls zentrales Element der Kollektionen.

Vor allem bei Sandalen und Pantoletten kommen Materialien zum Einsatz, die den sommerlichen Charakter der Schuhe unterstreichen - zum Beispiel Raffia, ein strohähnliches Material, das von einer Palme gewonnen wird. Ebenfalls typisch für die Saison: Makramee- und Häkeloptiken, letztere werden auch unter dem Schlagwort „Crochet“ zusammengefasst.

„Ein weiteres Highlight ist die Verwendung von perforierten Materialien“, sagt Claudia Schulz. Diese gelöcherte Details sorgen für eine interessante Optik und zusätzliche Atmungsaktivität.

Außerdem feiert Lackleder ein Comeback und setzt glänzende Akzente - beispielsweise bei eleganten Mokassins.

Und wie sieht es bei den Männern aus?

Beliebt sind bei Männern und Frauen nach wie vor Loafer in klassischen und modernen Varianten. Während die Schuhe bisher eher spitz zugelaufen sind, sieht man nun des Öfteren sogenannte „Square Toe Loafers“, also Ausführungen, die an den Zehen eine eckige Form haben.

„Besonders die zweifarbigen Modelle, sogenannte 'Two-Tone-Loafer', sind im Kommen“, sagt Stilberaterin Dunja Heß. Diese Modelle kombinieren beispielsweise Beige mit einer weißen Zehenkappe und sind eine elegante Alternative zu Sneakern.

Apropos Sneaker: Retro-Modelle à la Samba und Co. mit Wildleder-Details bleiben ebenfalls beliebt. Grundsätzlich setzen sich laut Dunja Heß weiter Sneaker mit schmaleren Silhouetten und weniger klobigen Sohlen durch.

Mokassins und Sandalen in Kombination mit Bermudashorts und leichten Materialien wie Leinen verleihen sommerlichen Outfits einen Hauch von Urlaubsflair. „Auch Männer greifen zunehmend zu eleganten Sandalen, die stilvoll mit Anzügen oder Shorts kombiniert werden können“, so Claudia Schulz.

Welche besonderen Details oder Accessoires setzen in der Schuhmode Akzente?

Schuhe mit liebevollen Details stehen laut Claudia Schulz klar im Fokus der Saison. Schleifen, Perlen und Riemchen sind zentrale Elemente, die vielen Modellen eine feminine Note verleihen. „Besonders auffällig sind Sandalen mit Schnürdetails, die bis zum Knöchel oder sogar höher gebunden werden“, beschreibt Dunja Heß.

Claudia Schulz hebt hervor, dass auch Blütenmotive in der Schuhmode eine Rolle spielen werden. „Große Blüten in Ton-in-Ton-Optik zieren Pantoletten und Sandalen und setzen romantische Akzente“. Weitere Highlights sind Applikationen aus Strass und Nieten.

„Mode soll Spaß machen und den persönlichen Stil unterstreichen“, fasst Claudia Schulz zusammen. Ob Ballerinas, Loafer oder elegante Sandalen: Die Vielfalt der Trends lädt dazu ein, Neues auszuprobieren und seinen eigenen Stil zu finden - irgendwo zwischen Perlen, Metallic-Akzenten oder außergewöhnlichen Materialien.