Köln - SK Avarosa kann sich mit dem ersten Titel im Finale des Equal Esports Cups krönen. Es war die erste Ausgabe des League-of-Legends-Turniers für weibliche und non-binäre Personen.

„Es hat uns sehr geholfen, mit der Einstellung reinzugehen, dass wir das beste Team sind“, sagte Ida „Emprez“ Pedersen von SK Avarosa im Interview der Deutschen Presse-Agentur nach dem Finalsieg. „Insgesamt haben wir wirklich gut zusammengespielt, und das zeigt sich auch.“

SK Avarosa und BIG Chroma hatten sich über vier Qualifier hinweg in die Halbfinals gespielt. Dort zogen die beiden Teams mit Siegen gegen Team BDS Valkyries und G2 Hel souverän in das Finale ein.

Da BIG in den Qualifiers klar den ersten Platz belegt hatte, ging das Team aus Berlin als Favorit in das Finale, das offline auf dem Equal Esports Festival in Köln stattfand. Die erste Partie sah lange auch gut für BIG aus, doch SK holte auf und sicherte sich den Auftaktsieg.

Auch Spiel zwei war hart umkämpft, doch erneut setzte sich SK durch und stand vor dem Matchpunkt. Den verwandelte das Team aus Köln direkt souverän - vor heimischer Kulisse konnten die Spielenden von SK Avarosa dann mit dem 3D-gedruckten Pokal jubeln. Im Spiel um Platz drei setzte sich indes BDS knapp gegen G2 durch.